Tưng bừng khai mạc Giải Leo núi Ngũ Chỉ Sơn

Quang cảnh Chương trình khai mạc Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ Nhất, năm 2026.

Tham dự chương trình khai mạc có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Ngũ Chỉ Sơn cùng đông đảo Nhân dân và các vận động viên đến tham gia tranh tài.

Các đại biểu dự Chương trình khai mạc Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ Nhất, năm 2026.

Tại chương trình, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

Giải Leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ Nhất quy tụ gần 300 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung: Nam 18 – 40 tuổi, nam 41 – 56 tuổi, nữ 18 – 40 tuổi và nữ 41 – 56 tuổi.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm văn hóa dân tộc đem đến không khí sôi nổi cho Giải lao núi Ngũ Chỉ Sơn lần đầu tiên được tổ chức.

Núi Ngũ Chỉ Sơn được mệnh danh là “Đệ nhất hùng sơn” của vùng Tây Bắc, xếp thứ 15 trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam. “Ngũ Chỉ Sơn” gồm 5 ngọn núi chĩa thẳng lên trời, tựa như một bàn tay khổng lồ giữa ngàn mây. Ngọn núi cao nhất là 2.858m,

Với địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng, rừng rậm và cung đường leo núi khoảng 10 – 12 km, đây sẽ là thử thách thú vị đối với những nhà leo núi chuyên và không chuyên.

Để chinh phục Ngũ Chỉ Sơn, người leo núi phải vượt qua chặng đường núi hiểm trở.

Dãy núi Ngũ Chỉ Sơn sừng sững một góc trời.

Lần đầu tiên được tổ chức, Giải Leo núi Ngũ Chỉ Sơn được kỳ vọng tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho cộng đồng; khai thác hiệu quả cảnh quan núi rừng hùng vĩ để phát triển du lịch trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc đến với du khách trong và ngoài nước.

Kết thúc chương trình lkhai mạc là màn xòe quanh ngọn lửa đại đoàn kết.

Ngày 10/10, các vận động viên sẽ chính thức bước vào các nội dung thi đấu.