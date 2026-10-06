[Video] Một thành phố, triệu ước mơ
Những tuyến đường, công trình mới đang mở rộng không gian phát triển của Đồng Nai, cùng với đó là nhu cầu về một nơi ở ổn định của người lao động và những gia đình phải rời nơi ở cũ để thực hiện các dự án. “Một thành phố, triệu ước mơ” được vun đắp từ những điều thiết thực: người lao động có chốn an cư, các gia đình tái định cư ổn định cuộc sống và tiếp tục xây dựng tương lai. Đó cũng là tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065: đặt con người ở vị trí trung tâm, để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-mot-thanh-pho-trieu-uoc-mo-dda5bcf/