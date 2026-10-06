[Video] Một thành phố, triệu ước mơ

Trong tiến trình đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Phú Thọ đang khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ bằng những mô hình quản trị hiện đại. Chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ sáng thứ Sáu hằng tuần đã thực sự trở thành một không gian đối thoại cởi mở. Tại đây, tinh thần “mở” không dừng lại ở hình thức gặp gỡ thân tình, mà còn thể hiện tư duy quản trị đổi mới của tỉnh: Mở lòng lắng nghe, mở đường cho sáng kiến và mở ra những giải pháp đột phá tháo gỡ mọi “điểm nghẽn” phát triển.