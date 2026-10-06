Phù Đổng đồng loạt khởi công 19 dự án hướng tới Ngày Giải phóng Thủ đô

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), ngày 6/10, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công đồng loạt 19 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.087 tỷ đồng; đồng thời công bố hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án trên địa bàn. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự và thực hiện nghi thức khởi công.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án tại xã Phù Đổng, ngày 6/10/2026. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh, địa phương nằm ở khu vực phía Đông Bắc Thủ đô, đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng của Trung ương và thành phố như Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Trong năm 2026, UBND xã Phù Đổng thực hiện 31 dự án với tổng mức đầu tư gần 7.650 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công đồng loạt 19 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.087 tỷ đồng. Trong số này có 2 dự án thuộc thẩm quyền cấp thành phố với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.

Dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao được triển khai trên khu đất khoảng 5,4 ha, tổng mức đầu tư 796 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có quy mô khoảng 23 ha, tổng mức đầu tư 793 tỷ đồng.

Cùng với đó là 17 dự án thuộc thẩm quyền cấp xã trong các lĩnh vực giao thông, giáo dục và văn hóa, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Dịp này, xã Phù Đổng công bố hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với 11 dự án trên địa bàn. Trong đó có hai dự án trọng điểm là Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống và Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã Phù Đổng. Tổng diện tích đất thu hồi là 164,5 ha.

Tại lễ khởi công, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Phù Đổng đã chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng - nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và cuộc sống của người dân.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, công tác giải phóng mặt bằng đã nhận được sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của thành phố và địa phương. Thành phố trân trọng sự đồng thuận này. Khi chủ trương đúng, chính sách rõ, cán bộ trách nhiệm và người dân đồng thuận thì những việc khó vẫn có thể thực hiện được.

Để các dự án được triển khai thực chất, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, bà Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu các dự án đã khởi công phải tổ chức triển khai ngay, bám sát tiến độ đề ra. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công cần chuẩn bị tốt nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động trực tiếp tham gia các dự án cần bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng kỹ thuật. Đối với những dự án còn phải thực hiện giải phóng mặt bằng, bà Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu tiếp tục tập trung cao độ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách; đồng thời quan tâm đầy đủ đến đời sống, việc làm, sinh kế và ổn định cuộc sống của các hộ dân có đất thu hồi.

Cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải tiếp tục gần dân, lắng nghe, giải thích rõ để người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành. Những kiến nghị chính đáng cần được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đồng hành chặt chẽ với địa phương. Công việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết; không đùn đẩy, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ chung. Bà Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng với truyền thống đoàn kết của địa phương, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các đơn vị, người lao động và trên hết là sự đồng thuận của nhân dân, xã Phù Đổng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền cho biết địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị./.