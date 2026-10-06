Bộ Tài chính thông tin về đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí. Ảnh: Bộ Tài chính.

Chiều ngày 6/10, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2026. Tại họp báo, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí đã thông tin về phương án đánh thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo ông Tuấn, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung ba luật thuế, trong đó có Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thuế suất thống nhất đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa vào sử dụng.

Ông Tuấn cho biết, mức đề xuất này tương đương với mức thuế suất đang được áp dụng đối với đất sử dụng không đúng mục đích trong chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Vấn đề được đặt ra là căn cứ nào để xác định một khu đất là bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng, theo ông Tuấn, đây là nội dung được nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng chính sách. Gần đây, tại Thông báo số 289 ngày 28/9, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ tiêu chí, khái niệm xác định đất bỏ hoang trong hệ thống pháp luật về đất đai, làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

“Trong dự thảo luật mà chúng tôi đang trình Chính phủ, chúng tôi dẫn chiếu theo quy định của pháp luật đất đai," ông Tuấn nói và cho biết, khi các tiêu chí và căn cứ xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở để cơ quan thuế áp dụng chính sách thuế đối với từng trường hợp cụ thể.

Dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10. Nếu được thông qua, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Bán nhà nhiều năm vẫn nhận thông báo nợ thuế sử dụng đất, Cục Thuế nói gì?

Cũng tại họp báo, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã trả lời câu hỏi liên quan những khó khăn, vướng mắc người dân, doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

Một trong số đó là việc người dân đã chuyển nhượng nhà, đất nhiều năm nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Về vấn đề này, ông Long cho biết thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là sắc thuế có phạm vi phủ sóng rất rộng với số lượng đối tượng nộp thuế rất lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế thừa nhận trong quá trình triển khai thu sắc thuế này có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, trong đó chủ yếu xuất phát từ 2 nguyên nhân.

Một là, do hạn chế trong việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Theo ông Long, cơ quan thuế chỉ là một khâu trong quy trình xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, đặc biệt là khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng giữa các cá nhân. Khi việc chuyển nhượng giữa người mua và người bán chưa hoàn tất thủ tục, chưa sang tên đổi chủ, hoặc thông tin mới chưa được cập nhật, cơ quan thuế vẫn sẽ gửi thông báo nộp thuế về chủ cũ, người đứng tên mảnh đất đó. Tuy nhiên, nếu dữ liệu chủ sở hữu mới mảnh đất được liên thông và cập nhật kịp thời, tình trạng ghi nhận nhầm nghĩa vụ thuế này sẽ được khắc phục.

Hai là, việc chuẩn hóa dữ liệu về nghĩa vụ nộp thuế đất phi nông nghiệp chưa hoàn thiện. Theo đó, có một số trường hợp là người sử dụng đất đã nộp thuế nhưng trong năm vẫn nhận thông báo chưa nộp, có thể xuất phát từ độ trễ của việc ghi nhận dữ liệu, hoặc thông báo bị trùng giữa các người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết đã ghi nhận một số trường hợp này và có biện pháp khắc phục khi nhận được phản ánh của người nộp thuế. Ông đồng thời đề nghị người nộp thuế khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế có thể phản ánh tới cơ quan này qua Cổng thông tin dịch vụ của cơ quan thuế, Bộ Tài chính hoặc phản ánh thông qua hệ thống eTax Mobile.

"Cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề này để đây không còn là vướng mắc trong quá trình người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước về thuế đất phi nông nghiệp," ông Long nhấn mạnh.