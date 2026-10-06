[Ảnh] Hà Nội: Giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế hiện đại với mặt cắt ngang 90m.

Đây cũng là một trong những dự án giao thông có quy mô đầu tư lớn được Hà Nội triển khai trong giai đoạn hiện nay với khoảng 337,3ha đất trong phạm vi thực hiện dự án.

Đến thời điểm hiện tại, công tác đền bù, giải phóng mặt đang được các phường tổ chức triển khai quyết liệt.

Sau khi người dân, tổ chức đồng thuận phương án đền bù, một số công trình nhà đang được người dân phá dỡ.

Nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh treo biển thông báo chuyển địa điểm.

Dọc tuyến đường Giải Phóng, nhiều cửa hàng đã treo thông báo thanh lý hàng hóa, chuẩn bị di chuyển để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Những cửa hàng đóng cửa, treo thông báo di dời xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy công tác chuẩn bị bàn giao mặt bằng đang được triển khai trên tuyến.

Cùng với 2 trụ sở tài sản công, 3 trường Đại học trên địa bàn phường Bạch Mai đã bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tuyến đường rộng 90m được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị, khu vực phát triển mới phía nam; đồng thời góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch Thủ đô.