Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố và cơ quan thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Nai.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Loan chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong quý III-2026, các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Theo đó, tập trung tuyên truyền chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chăm lo an sinh xã hội.

Tuyên truyền chiến dịch thi đua 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 và Luật Phát triển đô thị; công tác giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính...

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Tuấn Anh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Tuyên truyền Chương trình sử thi nghệ thuật “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước”; đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Tuyên truyền những nỗ lực của Đồng Nai trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Tuyên truyền mô hình hay, cách làm hiệu quả, những kết quả nổi bật trong quá trình phát triển thành phố, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị đề xuất: Hiện nay, xu hướng báo chí là báo chí giải pháp nên các cơ quan báo chí trong và ngoài thành phố rất mong các sở, ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy nên cung cấp thông tin định kỳ theo tháng để báo chí có thông tin tuyên truyền kịp thời.

Công tác tuyên truyền với mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của thành phố Đồng Nai, nên thông tin phải 2 chiều: chủ động cung cấp thông tin từ phía sở, ngành, cơ quan chức năng và tuyên truyền kịp thời từ cơ quan báo chí.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Loan đề nghị các sở, ngành chủ động cung cấp nội dung cần tuyên truyền hằng tháng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy để ban làm công tác định hướng tuyên truyền và cung cấp thông tin cho báo chí.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đồng Nai Đoàn Như Viên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Việc tuyên truyền chú trọng vào những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những nỗ lực của toàn thành phố trong thực hiện các mục tiêu phát triển; quảng bá những hình ảnh đẹp về Đồng Nai. Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Đồng Nai trong tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.

Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Thị Tuyết thông tin về công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản quý III-2026. Ảnh: Phương Hằng

Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp các sở, ngành cung cấp thông tin theo chủ điểm hằng tháng cho báo chí.

Đồng chí đề nghị trong quý IV, tập trung tuyên truyền các nội dung: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; về tăng trưởng và thu ngân sách, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm; việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 và Luật Phát triển đô thị; lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; về đối ngoại, quốc phòng, an ninh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của thành phố (trong đó có tuyên truyền kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ, 65 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam, 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai)...