Về Sơn La đi anh

Được sống giữa ngàn xanh

Bốn mùa thơm hoa trái

Khí hậu thật trong lành.

Về Sơn La đi anh

Quê hương đang đón đợi

Mùa thu này anh tới

Cà phê đỏ đồi nương.

Ngọt ngào trong sắc hương

Ruộng bậc thang lúa chín

Đàn chim trời bịn rịn

Giữa sắc vàng mênh mông.

Anh yêu ơi biết không

Mùa thu này đẹp lắm

Núi ngàn trong sắc thắm

Ngỡ lạc giữa trời Âu.

Mùa thu chẳng còn lâu

Khi mùa đông sắp đến

Với tình yêu thương mến

Em vẫn đợi anh về.