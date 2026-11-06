Về Sơn La đi anh
Về Sơn La đi anh
Về Sơn La đi anh
Được sống giữa ngàn xanh
Bốn mùa thơm hoa trái
Khí hậu thật trong lành.
Về Sơn La đi anh
Quê hương đang đón đợi
Mùa thu này anh tới
Cà phê đỏ đồi nương.
Ngọt ngào trong sắc hương
Ruộng bậc thang lúa chín
Đàn chim trời bịn rịn
Giữa sắc vàng mênh mông.
Anh yêu ơi biết không
Mùa thu này đẹp lắm
Núi ngàn trong sắc thắm
Ngỡ lạc giữa trời Âu.
Mùa thu chẳng còn lâu
Khi mùa đông sắp đến
Với tình yêu thương mến
Em vẫn đợi anh về.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/ve-son-la-di-anh-cN5eRlqvR.html