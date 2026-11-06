Quảng Ngãi tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc qua chuỗi hoạt động lớn

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng Ngãi.

Ngày 5-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo chuyên đề về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 có chủ đề "Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Phát triển", với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giới thiệu các giá trị di sản, được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc, với chủ đề nghệ thuật "Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết", diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-11 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành. Cùng với đó, Đêm hội cồng chiêng tại phường Kon Tum sẽ tạo không gian giao lưu văn hóa giữa các vùng biển, đồng bằng và đại ngàn. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức hằng đêm từ ngày 19 đến ngày 24-11 với nhiều loại hình đặc sắc như trình diễn cồng chiêng, xoang, đàn hát dân ca, nhạc cụ, đấu chiêng; hát bả trạo, sắc bùa, lễ cầu ngư (phần hội). Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nhạc phẩm, ca khúc về quê hương Quảng Ngãi và những sáng tác mới.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch cũng được triển khai như lễ hội đường phố (Carnaval), thời trang thực cảnh, biểu diễn đường phố; giới thiệu điểm đến, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và du lịch cộng đồng. Đây cũng là dịp mở rộng cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, cộng đồng, nghệ nhân và doanh nghiệp. Các hoạt động trưng bày, triển lãm và giới thiệu di sản sẽ mang đến nhiều không gian trải nghiệm cho người dân, học sinh và du khách. Bên cạnh đó, nhiều nghề truyền thống, giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc và địa phương cũng được giới thiệu thông qua trình diễn nghề rèn của người T'Dra, đàn nước của người Ca Dong, nghề làm mạch nha, nghề làm nước mắm, nghề làm bánh lá đót của người Giẻ Triêng…

Đáng chú ý, 96/96 xã, phường, đặc khu với 1.098/1.098 khu dân cư đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 18-11, với các hoạt động gồm giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, vệ sinh môi trường; biểu dương gia đình văn hóa, mô hình cộng đồng tiêu biểu. Người dân còn được tham gia các hoạt động đọc sách, tìm hiểu di sản, trải nghiệm văn hóa truyền thống và xem chiếu phim lưu động phù hợp với điều kiện từng địa phương. Trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tổ chức khởi công công trình sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Ngãi hướng đến tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn; tri ân các nghệ nhân, người có uy tín trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, kết nối bảo tồn di sản với phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, làng nghề và công nghiệp văn hóa.