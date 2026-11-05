Sao nhập ngũ tập 13: Châu Bùi bị dị ứng nặng được bác sĩ quân y tiêm thuốc

Tập 13 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, sau hành trình hơn 300 hải lý (hơn 555km), 7 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik và Minh Trang chính thức đến Trường Sa.

Các nghệ sĩ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp xanh mát, bình yên của Trường Sa với những hàng cây bàng phủ bóng lối đi, cờ đỏ bay phấp phới.

Theo sự phân công của đơn vị, 7 nghệ sĩ trong vai trò chiến sĩ mới được biên chế về Cụm chiến đấu 2, Lữ đoàn 146. Tại đây, họ bắt đầu làm quen môi trường sinh hoạt mới từ nơi nghỉ ngơi, trang bị cá nhân đến nếp sống và tác phong của đơn vị.

Dù đã trải qua đợt huấn luyện tại đất liền, những trải nghiệm trên đảo vẫn mang đến 7 nghệ sĩ nhiều điều mới mẻ.

Châu Bùi bị dị ứng nặng, được bác sĩ quân y tiêm thuốc

Minh Trang đặc biệt ấn tượng với tác phong nghiêm túc của các cán bộ, chiến sĩ. Theo Minh Trang, họ không khiến cô căng thẳng hay khắt khe nhưng sự chỉn chu trong cách làm việc của đơn vị vẫn khiến nữ diễn viên tự ý thức phải cẩn trọng hơn trong từng hoạt động.

Sau khi nhận phòng, Châu Bùi được bác sĩ quân y khám sức khỏe do dị ứng nặng, nổi mẩn đỏ khắp người. Cô bắt đầu gặp tình trạng này vài ngày trước, đã uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Bác sĩ quân y đề nghị tiêm kết hợp uống thuốc, sau đó theo dõi thêm.

Phòng còn lại, các nam nghệ sĩ bị chỉ huy nghiêm khắc nhắc nhở. Erik bị phê bình vì tự ý đi lại không xin phép, Quốc Trường để quần áo trên giường còn Phan Mạnh Quỳnh để ba lô chưa gọn gàng.

Dàn sao nam bị chỉ huy nghiêm khắc nhắc nhở

Hoạt động đầu tiên của các chiến sĩ và ê-kíp Sao nhập ngũ 2026 là lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa.

Trong không khí trang nghiêm, 7 nghệ sĩ thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo, qua đó thêm thấu hiểu những mất mát, cống hiến của các thế hệ cha anh trong hành trình bảo vệ Tổ quốc.

Bữa tối đầu tiên tại đơn vị, dàn sao hào hứng thưởng thức cá hộp, thịt hộp, giăm-bông và xúc xích. Quốc Trường vốn khá kén ăn lại liên tục khen bữa tối. Tuy nhiên, Thúy Ngân và Châu Bùi lo cho sức khỏe các chiến sĩ trên đảo nếu phải sử dụng thực phẩm đóng hộp hằng ngày.

Dàn "Sao nhập ngũ" trải qua ngày đầu tiên ở Trường Sa. Ảnh: NSX

Trước thắc mắc của tân binh, cán bộ đơn vị giải thích thực phẩm đóng hộp chỉ là phương án dự trữ cần thiết trong điều kiện hậu cần nơi đảo xa, việc tiếp tế từ đất liền đôi lúc gặp khó khăn do thời tiết và sóng biển. Nguồn thực phẩm này giúp các chiến sĩ chủ động duy trì sinh hoạt, bảo đảm hậu cần trong những tình huống bất lợi.

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, Châu Bùi xúc động kể về bố từng là chiến sĩ đặc công thời chiến. Từ nhỏ, cô đã được nghe bố kể nhiều câu chuyện về người lính, biết ông vẫn hằng mong có dịp đến Trường Sa. Vì vậy, chuyến đi này còn mang ý nghĩa Châu Bùi thay bố thực hiện ước mơ dang dở.

Cuối buổi sinh hoạt, các nghệ sĩ cùng tìm hiểu về cột mốc chủ quyền, hát vang Khúc quân ca Trường Sa (sáng tác: Đoàn Bổng) và đọc Lời thề giữ biển.