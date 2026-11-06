Phường Hải Vân khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2026 - 2027

Khối học sinh mầm non diễu hành tại buổi lễ. Ảnh: BẢO LÂM

Hội khỏe Phù Đổng phường Hải Vân diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 với 9 nội dung thi đấu và biểu diễn, gồm: bóng đá mini 5 người, điền kinh, cầu lông, bật nhảy tại chỗ, cờ vua, kéo co, thi đấu STEM, duyệt đội và đồng diễn Aerobic.

Trong đó, các nội dung thi đấu thể thao tạo cơ hội để học sinh giao lưu, tranh tài; hoạt động đồng diễn Aerobic của học sinh khối mầm non mang đến không khí sôi nổi, vui tươi.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: BẢO LÂM

Thông qua Hội khỏe Phù Đổng, phường Hải Vân đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần đoàn kết và ý thức kỷ luật.