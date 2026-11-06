Phường Hải Vân khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2026 - 2027
Sáng 6/11, UBND phường Hải Vân khai mạc Hội khỏe Phù Đổng phường năm học 2026 - 2027, thu hút 600 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn tham gia.
Hội khỏe Phù Đổng phường Hải Vân diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 với 9 nội dung thi đấu và biểu diễn, gồm: bóng đá mini 5 người, điền kinh, cầu lông, bật nhảy tại chỗ, cờ vua, kéo co, thi đấu STEM, duyệt đội và đồng diễn Aerobic.
Trong đó, các nội dung thi đấu thể thao tạo cơ hội để học sinh giao lưu, tranh tài; hoạt động đồng diễn Aerobic của học sinh khối mầm non mang đến không khí sôi nổi, vui tươi.
Thông qua Hội khỏe Phù Đổng, phường Hải Vân đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần đoàn kết và ý thức kỷ luật.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-hai-van-khai-mac-hoi-khoe-phu-dong-nam-hoc-2026-2027-3357617.html