Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 3/10/226, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội năm 2026, với thông điệp "Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Dự kiến tối 24/11, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ đón khoảng 50.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, với các tiết mục nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng, miền trên cả nước.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 24/11, có thời lượng tối đa 120 phút. Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị thực hiện.

Chương trình dự kiến có phần nghi thức khai mạc, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật và những màn pháo hoa đan xen. Nội dung lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa của nhiều vùng, miền, dân tộc Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cùng với chương trình tại Mỹ Đình, thành phố sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày 21 - 24/11. Trong đó, lễ khai mạc và các hoạt động từ ngày 21 - 22/11 dự kiến thu hút hơn 30.000 người tham gia.

Điểm nhấn là lễ khai mạc và diễu hành di sản vào sáng 21/11. Chương trình bắt đầu bằng lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ lúc 7 giờ, tiếp đó là lễ khai mạc từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút. Hoạt động diễu hành di sản được tổ chức với 18 khối, huy động khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân của 48 xã, phường cùng các đơn vị liên quan. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Trong hai ngày 21 và 22/11, người dân và du khách có thể thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại tại ba sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Các loại hình nghệ thuật được giới thiệu gồm: chèo, cải lương, kịch, múa rối, xiếc và các chương trình biểu diễn nghệ thuật khác. Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ tổ chức các suất diễn với những trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật múa rối truyền thống.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, từ ngày 21 - 24/11, Hà Nội bố trí năm không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa tại khu vực trung tâm. Quảng trường phía Đông có khoảng 30 gian hàng giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống; Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ. Tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, công chúng có thể trải nghiệm triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm tổ chức triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ”, trong khi không gian tại số 47 Hàng Dầu giới thiệu chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình và sáng tạo”.

Thành phố đã hoàn thiện kịch bản lễ khai mạc, bộ nhận diện chương trình và phương án tổ chức hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đối với các lực lượng tham gia biểu diễn, diễu hành. Theo kế hoạch, các đơn vị hợp luyện trong hai ngày 7 và 8/11, sơ duyệt ngày 18/11 và tổng duyệt ngày 19/11. Các phương án bố trí điểm tập kết, điểm dừng xe, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế, cấp điện và vệ sinh môi trường tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã được xây dựng. Các gian hàng tại Quảng trường phía Đông được thẩm định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài những sự kiện quy mô cấp thành phố, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai tại 126 xã, phường. Mỗi địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã; đồng thời lựa chọn một sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình đặc trưng để giới thiệu, quảng bá. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch; trong đó 115/126 địa phương đăng ký hoạt động cụ thể.

Nhiều chương trình gắn với di sản và làng nghề như tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” tại xã Quảng Bị, “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” tại xã Sóc Sơn và Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang tại xã Phúc Thọ. Một số địa phương lựa chọn giới thiệu di sản bằng công nghệ số, như website tham quan ảo 360 độ di tích tại phường Bạch Mai, bản đồ số di tích tại phường Thanh Xuân. Thành phố đã chỉ đạo gắn 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 14 - 24/11. Riêng chương trình ngày 14 và 15/11 có sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc, gồm đại diện 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào đến từ Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 3 và 4/10, Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”. Tại sự kiện, UBND thành phố Hà Nội và UBND 10 tỉnh, thành phố đã ký quy chế phối hợp trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức hoạt động tại Làng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thành sự kiện thường niên là một nội dung trong Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam". Thành phố xác định đây là một trong năm chương trình văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, cùng với các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, thiết kế sáng tạo và thể thao.