Kỷ niệm 109 năm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2026): Cách mạng Tháng Mười và Cách mạng Việt Nam

Nhờ tư tưởng Lê-nin và ánh sáng Cách mạng Tháng Mười chỉ lối soi đường, Cách mạng nước ta mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối kéo dài trong hai phần ba thế kỷ, khiến cho Nhân dân ta phải hao tổn biết bao tâm lực và máu xương, làm day dứt nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Trong ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Bác Hồ - người đảng viên Cộng sản Việt Nam đầu tiên, người học trò xuất sắc của Lê-nin. Vượt qua sự hạn chế về quan điểm yêu nước của những sĩ phu và các nhà Cách mạng thuở đương thời, Hồ Chủ tịch đã dẫn dắt Nhân dân ta tiến bước trên con đường mà Người đã trải qua - từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin đi theo con đường của Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vĩ đại.

Nhờ vận dụng đúng đắn, sáng tạo những bài học kinh nghiệm được kết tinh bằng xương máu của Cách mạng Tháng Mười kết hợp với truyền thống đấu tranh oanh liệt của dân tộc, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh đúng đắn qua các thời kỳ, đưa con thuyền Cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua phong ba bão táp để cập bến vinh quang.

Ngay trong đêm 07/11/1917, Đại hội các Xô viết được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô viết do V.I.Lê-nin đứng đầu. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Nhân dân ta đã bước lên vũ đài thế giới như một chiến sĩ tiên phong hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc. Đó là thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa lịch sử tại một nước thuộc địa - nửa phong kiến, dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười.

Trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 cũng như trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, tư tưởng thiên tài của Lê-nin đã trang bị cho chúng ta những nguyên lý cơ bản và bài học kinh nghiệm quý báu như: Việc vận dụng bạo lực Cách mạng, vấn đề nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang, vấn đề tạo ra thời cơ Cách mạng và nắm bắt tình thế Cách mạng, vấn đề phối kết hợp sử dụng giữa các hình thức đấu tranh chính trị, quân sự và binh vận... Trên cơ sở kế thừa và phát huy tài thao lược của tổ tiên trong hàng nghìn năm lịch sử và dày công học tập, vận dụng những di sản về tư tưởng của Cách mạng tháng Mười, Đảng ta đã góp phần làm giàu thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Uống nước nhớ nguồn", Nhân dân ta đời đời nhớ ơn Lê-nin và mãi mãi giương cao ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười. Chúng ta đều biết, cách đây 97 năm, ngay từ năm 1929, Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng - đã quyết định tổ chức hàng năm kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười và ngày sinh Lê-nin. Cảm động biết bao, trong những tháng năm hoạt động bí mật, lắm lúc đồng chí và đồng bào ta đã phải trả giá cả bằng máu trực diện đương đầu với địch để tổ chức những ngày kỷ niệm lịch sử thiêng liêng này - như trong dịp kỷ niệm 13 năm Cách mạng Tháng Mười vào ngày 07/11/1930, hàng trăm nông dân của hai tỉnh Nghệ An và Hà Nam đã bị kẻ thù tàn sát ở Phủ Diễn, Phủ Lý.

Trong hơn 100 năm tiến bước dưới ngọn cờ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, của Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo biết bao bài học kinh nghiệm đặc sắc, đã được các lãnh tụ lỗi lạc của Đảng dày công nghiên cứu. Chúng ta có thể tiếp thu và lĩnh hội tinh hoa giá trị về tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười trên cơ sở những nguyên lý đã được đúc kết.

Nhắc lại những lời giáo huấn của Lê-nin trong Cách mạng Tháng Mười cho rằng: "Trong toàn bộ dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, nơi nào địch yếu thì ở đó Cách mạng có thể nổ ra, và khi đã phát khởi thì Cách mạng tự nó dấy lên một sức mạnh rất lớn, đủ sức đương đầu và đánh bại được bạo lực phản Cách mạng của quân thù”. Đồng chí Lê Duẩn đã từng chỉ rõ: Cuộc khởi nghĩa Tháng Mười ở Nga nổ ra trong tình hình quân đội Nga hoàng đã bị thất bại ngoài mặt trận, chính quyền tư sản không còn sử dụng được quân đội nữa, một bộ phận quan trọng binh sĩ đã đi theo Cách mạng. Cách mạng miền Nam nước ta diễn ra trong điều kiện không có cuộc chiến tranh thế giới dẫn đến sự thất bại và tan rã của quân đội địch như trong Cách mạng Tháng Mười. Cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra trên đất nước ta vô cùng hung bạo và cực kỳ man rợ.

Đồng chí Võ Chí Công - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nguyên Bí thư Khu ủy Khu 5, đã viết như sau: "Ở nông thôn Khu 5 không có xã nào không bị kẻ thù tàn phá tiêu điều xơ xác, không có mảnh rừng nào không bị chất độc hóa học, B52, bom na-pan hủy diệt, không có gia đình nào không có người hy sinh, thương tật. Mức độ ác liệt của chiến tranh tưởng chừng như không thể chịu nổi. Nhưng Nhân dân ta đã kiên cường kháng chiến, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, ác liệt, dốc sức người, sức của cho cuộc kháng chiến toàn thắng, không từ một sự hy sinh tổn thất nào... Trong kháng chiến chống Mỹ, ở Khu 5 có trên 15 vạn Liệt sĩ, trên nửa triệu người bị thương tật tàn phế. Đến nay, Nhà nước đã phong tặng gần một vạn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, có những gia đình có đến 8, 9 con, rể là Liệt sĩ”.

Trong bản "Đề cương Cách mạng miền Nam" bắt đầu được soạn thảo vào mùa hè năm 1955 trong thời gian còn đang bí mật hoạt động Cách mạng tại vùng rừng U Minh, đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ - đã khẳng định: "Nhân dân miền Nam chỉ có con đường cứu nước và tự cứu mình là con đường Cách mạng. Ngoài con đường Cách mạng, không có con đường nào khác". Chúng ta đã thấy, trong những năm sau Hiệp định Genève, tại khu vực bán đảo Cà Mau, trên vùng rừng núi của Khu 5 và Tây Nguyên với tinh thần đấu tranh bất khuất, có hàng vạn đồng bào đã kéo vào những nơi bưng hoang, rú rậm, xây dựng các "lõm du kích", "túi bất hợp pháp", lập "làng Rừng", "làng bất hợp tác" và những "địa bàn phòng ngự"... để chống lại Mỹ - Diệm.

Hồi đó, Nhân dân xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh gửi thư lên Bác Hồ và hàng chục lão nông tỉnh Thủ Dầu Một đã gửi đơn cho đồng chí Nguyễn Văn Linh - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, xin cho bộ đội miền Nam đi tập kết ra Bắc trở về để đánh giặc giải phóng quê hương. Ở Trị Thiên và Tây Nguyên, nhiều dân tộc thiểu số đã tổ chức giết trâu bò để lập ra các "Hội thề". Cán bộ thề không bỏ dân, dân thề đi theo Đảng tới cùng để bảo vệ buôn làng. Trong nhiều phum sóc tại miền Tây Nam Bộ, đồng bào Khmer đã bí mật móc nối với Cách mạng, đi "mời Đảng về với mình" để đánh giặc.

Để tồn tại trước sự đàn áp, khủng bố khốc liệt của Mỹ - Diệm, trong lực lượng Cách mạng và trong quần chúng phải tìm mọi cách đối phó để sống còn. Từ giữa năm 1956, đã xuất hiện những hình thức hoạt động vũ trang tự vệ trong Nhân dân. Ở một số địa phương, quần chúng tự động thành lập các đội vũ trang, núp dưới danh nghĩa đội dân canh, đội chống trộm cướp... Các đội này khi phát hiện bọn ác ôn, chỉ điểm, thám báo thâm nhập vào thôn xóm thì đánh mõ báo động, hô hoán có cướp, rồi xông ra trừng trị. Đến cuối năm 1957, bắt đầu đã có những trận đánh của các đơn vị tập trung cỡ nhỏ, nhằm đánh vào uy thế của địch, tạo thế cho ta hỗ trợ đồng bào đấu tranh chính trị và bảo vệ cơ quan lãnh đạo đầu não kháng chiến.

Từ những "trận đánh xé rào" trước thời kỳ Đồng Khởi, chúng ta đã tiến lên tổ chức các cuộc nổi dậy đồng loạt của quần chúng trên khắp các chiến trường miền Nam, dẫn tới các trận đánh và những chiến dịch quân sự làm "rung trời chuyển đất" từ: Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu Bàng... đến Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa Xuân đại thắng năm 1975.

"Tức nước vỡ bờ", "có áp bức thì có đấu tranh", "bạo lực Cách mạng nhất định sẽ triệt tiêu bạo lực phản Cách mạng". Đó là quy luật bất biến đã được chủ nghĩa duy vật lịch sử khám phá, đã được Lê-nin vận dụng thành công tuyệt vời trong Cách mạng Tháng Mười; đã được Đảng ta tiến hành thắng lợi rực rỡ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Nam.