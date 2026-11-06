Nhân rộng mô hình trồng nho an toàn sinh học gắn du lịch sinh thái ở miền Tây

Gần 4 năm qua, du khách các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên tìm đến vườn nho của quán cà phê Gạo trong khu dân cư Lê Thìn, đường An Dương Vương phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ (phường 10, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ) để check-in. Vườn nho này được chăm sóc bởi một người đàn ông gần 50 tuổi xuất thân từ gia đình nông dân ở Đồng Chó Ngáp, tỉnh Cà Mau.

Vợ chủ vườn là chị Trịnh Thị Linca cho biết, gia đình mở quán giải khát tại trung tâm TP Sóc Trăng cũ hơn 7 năm trước. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên quán chỉ duy trì được 3 năm trên đường Lê Hồng Phong, gần Điện lực Sóc Trăng.

Vườn nho trong khu dân cư Lê Thìn, phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) thu hút khách du lịch và học sinh đến tham quan, trải nghiệm.

Trong lần về quê ở Bạc Liêu, chồng chị Linca thấy một bạn học trồng nho Ninh Thuận cho trái ngọt nên đã học hỏi kinh nghiệm rồi về TP Sóc Trăng cũ làm vườn nho theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học.

“Gia đình tôi trồng hơn 60 gốc nho đỏ giống Ninh Thuận vào những ngày mưa bão của tháng 7/2022. Chồng tôi rất quan tâm việc cải tạo đất, bón phân sinh học để bổ sung dinh dưỡng, tưới nước ngọt nhiều phù sa dưới kênh sau vườn nên 9 vụ nho vừa qua trái rất ngọt”, chị Linca chia sẻ.

Không chỉ du khách, người dân, thầy - cô giáo và học sinh, sinh viên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đều tìm đến vườn nho trong khu dân cư Lê Thìn vào dịp cuối tuần để chụp ảnh, tìm hiểu kinh nghiệm trồng nho trong nhà phủ bạt nóc, chủ động kiểm soát sâu bệnh, bón phân hữu cơ theo hướng an toàn sinh học.

Chị Linca cho biết nho trồng theo mô hình hữu cơ, an toàn cho du khách.

Đặc biệt là ngoài phân hữu cơ, chủ vườn nho ở phường Mỹ Xuyên còn bón vỏ đầu tôm và vỏ trứng vịt muối xay nhuyễn để bổ sung canxi cho cây. Vì vậy, nhiều chùm nho đỏ ở đây được du khách nhận xét là “cứng như đá” và “ngọt như đường”.

Còn tại vùng đất giồng pha cát thuộc khóm Kinh Tế, phường Hiệp Thành của tỉnh Cà Mau cũng có một vườn nho cho trái ngọt rộng khoảng 1 ha, được anh Thái Tiết Hí trồng khoảng 5 năm.

Trong 8 nhà lưới, chủ nhân trồng 350 gốc nho, trong đó nhiều nhất là giống ngón tay đỏ có thời gian từ lúc ra hoa đến thu hoạch khoảng 4,5 tháng. Du khách cắt nho mua tại vườn với giá 250.000 đồng/kg.

Theo anh Hí, đây là mô hình nho sạch với hệ thống nhà kính, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc hóa học và dự kiến mở rộng mô hình để hút khách du lịch ngày càng nhiều.

“Vườn nho của anh Thái Tiết Hí trồng trong nhà màng sẽ hạn chế sâu bệnh tấn công từ bên ngoài. Chủ vườn cũng sử dụng phân hữu cơ và các loại thuốc phù hợp, đảm bảo thời gian cách ly để an toàn cho người sử dụng”, ông Nguyễn Minh Đạo, cán bộ Phòng Kinh tế phường Nhà Mát, khẳng định.

Vườn nho của anh Thái Tiết Hí ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Theo Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành Lâm Danh Nhân, địa phương có kế hoạch áp dụng khoa học công nghệ theo hướng an toàn sinh học tại vườn nho của anh Thái Tiết Hí và nhân rộng mô hình, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác để cho ra sản phẩm sạch, từng bước hình thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của phường.

Ông Nhân cũng nói rằng gần vườn nho của anh Thái Tiết Hí đang có dự án xây dựng bờ kè dọc theo sông 30/4. Cuối năm 2027, dự án bờ kè hoàn thành, phường sẽ xây dựng phố đi bộ kết hợp kinh tế đêm.

Vì vậy, phường Hiệp Thành sẽ đưa mô hình trồng nho an toàn sinh học vào dự án phát triển du lịch và đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau triển khai những ứng dụng công nghệ vào những vườn nho để kết hợp phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển.