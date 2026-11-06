Nông sản OCOP chuẩn bị nguồn hàng đón thị trường cuối năm

Là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm hoa quả sấy, mứt trái cây từ nguồn nông sản phong phú của địa phương, HTX Dịch vụ phát triển Nông nghiệp 19/5, phường Vân Sơn hiện có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm, HTX đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguồn nguyên liệu và hàng hóa từ sớm.

Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chế biến của HTX Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp 19/5, phường Vân Sơn.

Ông Mai Đức Thịnh, Giám đốc HTX Dịch vụ phát triển Nông nghiệp 19/5, phường Vân Sơn, chia sẻ: “Năm nay, HTX tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì. Chúng tôi đầu tư thêm máy móc, ứng dụng công nghệ sấy chân không hiện đại nhằm giữ nguyên màu sắc, hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Dịp cuối năm, HTX dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 20 tấn sản phẩm các loại, với 10 dòng chủ lực gồm hoa quả sấy, nước ép và rượu trái cây”.

Hiện nay, HTX đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng hạng sản phẩm “Mận sấy nguyên vị” đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đồng thời, đơn vị chủ động thiết kế đa dạng các set quà tặng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, đẩy mạnh quảng bá và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Tại HTX Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận, việc nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng được cụ thể hóa bằng các giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và bao bì sản phẩm. Đặc biệt, HTX sử dụng song ngữ Việt - Anh trên bao bì để giới thiệu thành phần, xuất xứ và câu chuyện sản phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị nông sản địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và hương vị Sơn La.

Công nhân HTX Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận đóng gói sản phẩm chè Trọng Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc HTX phấn khởi, giới thiệu: Chè Trọng Nguyên là sản phẩm OCOP tiêu biểu của đơn vị. Năm nay, HTX đã tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm, thay đổi bao bì đóng gói bắt mắt, đáp ứng đúng thị hiếu người tiêu dùng. Nguyên liệu sản xuất chè được tuyển chọn khắt khe từ những búp chè tươi, ngon kết hợp quy trình chế biến nghiêm ngặt. Nhờ đó, giá trị sản phẩm được nâng từ 300.000 đồng/kg lên mức 1 triệu đồng/kg, đáp ứng phân khúc khách hàng cao cấp.

Các sản phẩm chè của HTX Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận được đóng gói bắt mắt.

Bên cạnh việc đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn cho đối tác, HTX còn sáng tạo nhiều bộ quà độc đáo từ chính nông sản địa phương. Trong đó, set quà cao cấp có giá 800.000 đồng/hộp, gồm: 1 hộp chè Trọng Nguyên vỏ giấy (200g), 1 ống tre sinh thái chè Trọng Nguyên (200g) và 1 hộp hạt mắc ca sấy nhiệt đã tách vỏ (200g). Hướng tới nhiều phân khúc khách hàng, đơn vị cũng đưa ra các lựa chọn hợp lý hơn ở mức 250.000 đồng và 350.000 đồng/set, giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm địa phương trong mùa mua sắm dịp cuối năm.

HTX Aratay Coffe tham gia giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2, năm 2026.

Toàn tỉnh hiện có gần 260 sản phẩm OCOP với chủng loại phong phú, mang đậm hương vị Tây Bắc, từ các sản phẩm chế biến như thịt gác bếp, lạp xưởng, xúc xích đến các loại mứt, mận sấy dẻo, dâu tây sấy thăng hoa, sản phẩm từ chè Shan tuyết, chè Ô long và cà phê. Nhiều sản phẩm được đầu tư bao bì trang nhã, sang trọng; các đơn vị cũng xây dựng đa dạng combo quà tặng theo từng phân khúc giá, kèm thông tin minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ và chứng nhận OCOP. Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, hoạt động quảng bá trên nền tảng số được đẩy mạnh, cùng với việc đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử và tổ chức bán hàng qua livestream.

Khách hàng mua sắm tại Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La.

Là một trong những kênh kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương, Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Chị Đỗ Thị Nga, nhân viên phụ trách Điểm trưng bày, cho biết: “Được đưa vào vận hành từ tháng 4/2024, Điểm trưng bày là cầu nối giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc sản địa phương. Dịp cuối năm, chúng tôi trưng bày, cung ứng đa dạng sản phẩm và các bộ quà tặng OCOP đạt chuẩn của doanh nghiệp, HTX trong tỉnh, góp phần đưa thương hiệu nông sản Sơn La đến gần hơn với người dân và du khách”.

Những đổi mới trong sản xuất, đóng gói và quảng bá đang góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản OCOP Sơn La, đáp ứng nhu cầu mua sắm, biếu tặng dịp cuối năm. Mỗi sản phẩm, mỗi giỏ quà không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn gửi gắm hương vị, bản sắc văn hóa Tây Bắc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.