Thượng tọa hết lòng vì cộng đồng

Xuất gia từ năm 8 tuổi, đến nay, Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã có hơn 44 năm tu hành. Trải qua hơn 4 thập kỷ gắn bó với hoạt động Phật sự, Thượng tọa không chỉ dành tâm huyết cho việc hoằng dương Phật pháp mà còn luôn hướng đến những hoạt động thiết thực vì cộng đồng tại tỉnh biên giới xứ Lạng.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thượng tọa Thích Quảng Truyền luôn tâm niệm phụng sự đạo pháp chính là phụng sự dân tộc và con người. "Tinh thần từ bi của đạo Phật không chỉ thể hiện ở việc hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ mà còn phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, biết sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống “Hộ quốc - An dân” của Phật giáo Việt Nam qua nhiều thế hệ", Thượng tọa chia sẻ.

Trên cương vị của mình, Thượng tọa chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của phật tử đối với cộng đồng. Từ năm 2007 đến nay, Thượng tọa đã tích cực vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để xây mới, sửa chữa trên 350 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; vận động xây hơn 30 cầu dân sinh. Cùng đó, hằng năm, Thượng tọa vận động phật tử trao hàng nghìn suất quà cho người nghèo; hỗ trợ xe đạp, học bổng cho học sinh vùng cao; kết nối tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ gạo hằng tháng cho người già neo đơn, người khuyết tật. Thượng tọa còn vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng đường tuần tra biên giới với kinh phí gần 900 triệu đồng.

Trong hướng dẫn, dìu dắt đệ tử, Thượng tọa luôn đề cao việc tu dưỡng, giữ gìn giới luật và rèn luyện đạo hạnh. Với Thượng tọa, người thầy trước hết phải là tấm gương trong tu tập và ứng xử. Vì vậy, Thượng tọa luôn tận tình chỉ bảo, bồi dưỡng cho đệ tử bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần nhập thế, để mỗi người không chỉ vững vàng trên con đường tu tập mà còn ý thức rõ trách nhiệm với cộng đồng.

Nhắc về Thượng tọa, phật tử Đỗ Khắc Phong, xã Na Dương chia sẻ: Suốt nhiều năm gắn bó với hoạt động Phật giáo, Thượng tọa Thích Quảng Truyền luôn tận tâm truyền dạy giáo lý nhà Phật, hướng dẫn các thế hệ tu sĩ tiếp nối con đường tu học và giúp phật tử hiểu, thực hành những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều khiến chúng tôi kính trọng là dù đảm nhiệm nhiều công việc, Thượng tọa vẫn giữ nếp sống giản dị, khiêm nhường. Trong 3 tháng tu học tập trung tại hạ trường chùa Thành, hằng ngày, chúng tôi đều đặn được Thượng tọa giảng giải kinh Phật, từ đó hiểu hơn những lời Phật dạy, biết sống yêu thương, sẻ chia và hướng thiện.

Đằng sau sự tận tâm dìu dắt thế hệ kế cận là trăn trở của Thượng tọa về việc gìn giữ, trao truyền những giá trị của Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa tâm sự: Điều tôi trăn trở không chỉ là để lại những công trình, thành quả hoạt động mà quan trọng hơn là làm sao để trao truyền cho thế hệ đệ tử nền tảng trí tuệ, bản lĩnh và những giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa cho rằng, người tu sĩ, nhất là chức sắc phải kiên định về tư tưởng, gương mẫu trong hành động, giữ gìn phẩm chất người xuất gia. Bởi hình ảnh, cách ứng xử và việc làm của mỗi vị sư đều góp phần lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo đến cộng đồng.

Những đóng góp của Thượng tọa Thích Quảng Truyền trong hoạt động Phật sự, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong những năm qua đã nhận được sự ghi nhận của các cấp, ngành và sự tin tưởng, quý trọng của Nhân dân. Năm 2024, Thượng tọa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được biểu dương là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. Thượng tọa còn là 1 trong 15 cá nhân của tỉnh dự kiến đủ điều kiện được cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của Thượng tọa trong phụng sự đạo pháp, đồng hành cùng dân tộc và chăm lo cho cộng đồng.