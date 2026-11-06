Tháng 11 - 12, mùa săn cảnh sắc của du khách Việt

Du khách chụp ảnh với hoa dã quỳ ở Ba Vì - Hà Nội

Du lịch ngoài mùa cao điểm, thêm lựa chọn cho du khách

Một trong những lợi thế của du lịch tháng 11 - 12 là khả năng tránh được áp lực đông đúc thường xuất hiện vào mùa hè. Đây là giai đoạn ngoài mùa cao điểm của nhiều điểm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn về thời gian, nơi lưu trú và lịch trình tham quan. Tại một số địa phương, giá phòng và dịch vụ cũng có thể dễ chịu hơn so với những tháng cao điểm, nhất là khi khách chủ động đặt sớm.

Thời tiết là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các vùng miền trong thời gian này. Miền Bắc bước vào mùa đông, có những ngày trời lạnh, khô ráo, thích hợp cho các hoạt động trekking, săn mây và khám phá cảnh quan vùng cao. Tây Nguyên cũng có tiết trời mát mẻ, thuận lợi cho những chuyến đi ngoài trời. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và nhiều đảo phía Nam bắt đầu bước vào mùa khô, mở ra điều kiện thuận lợi cho du lịch biển và nghỉ dưỡng.

Sức hấp dẫn của Việt Nam trong giai đoạn này cũng được truyền thông quốc tế ghi nhận. Lonely Planetgợi ý Việt Nam là điểm đến đáng lựa chọn trong tháng 11, khi mùa du lịch cao điểm đã qua. Trong khi đó, Esquire India xếp Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách các quốc gia Đông Nam Á lý tưởng cho kỳ nghỉ tháng 12 với ngân sách phải chăng...

Những đánh giá này cho thấy lợi thế của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa với mức chi tiêu linh hoạt.

Mùa hoa gọi khách lên đường

Nếu chọn một lý do khiến du khách háo hức với những chuyến đi cuối năm, mùa hoa và cảnh sắc thiên nhiên là yếu tố nổi bật. Từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, nhiều vùng đất bước vào thời điểm có cảnh quan đặc trưng, chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Mùa hoa bên hồ Hoàn Kiếm

Tại Tuyên Quang, mùa hoa tam giác mạch kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, phủ sắc trắng, hồng phớt và tím hồng trên những triền núi đá. Các khu vực như dốc Thẩm Mã, Lũng Cú, Phố Bảng, Lô Lô Chải... trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách tìm đến. Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII với chủ đề “Âm vang miền đá” cũng góp phần tạo thêm sức hút cho Cao nguyên đá Đồng Văn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP và trải nghiệm bản địa.

Ở Sơn La, Mộc Châu bước vào mùa hoa mận sớm từ tháng 11 nhờ kỹ thuật chăm sóc, trước thông lệ gần một tháng. Những vườn hoa trắng giữa bản làng tạo nên khung cảnh khác biệt so với mùa du lịch hè.

Tại Hà Nội, cúc họa mi thường nở rộ vào trung và hạ tuần tháng 11, thu hút người dân, du khách đến các làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu, bãi đá sông Hồng, khu vực ngã ba Yên Phụ.

Trong khi đó, Bình Liêu (Quảng Ninh) hấp dẫn bởi những đồi cỏ lau trắng trải dài dọc cung đường tuần tra biên giới phía Tây. Đây cũng là thời điểm thích hợp để kết hợp khám phá cảnh quan vùng núi, trải nghiệm văn hóa địa phương và tham quan các điểm đến như Sa Pa, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long...

Tại Tây Nguyên, sắc vàng hoa dã quỳ trở thành dấu hiệu nhận biết mùa du lịch cuối năm. Từ đầu tháng 11, hoa nở dọc các cung đường đèo Bảo Lộc, Quốc lộ 20, hồ Tuyền Lâm, đèo Tà Nung và Cầu Đất. Đà Lạt còn có sức hút từ những đồi cỏ hồng, hoạt động săn mây vào sáng sớm và các vườn hồng bước vào mùa quả chín. Ở Gia Lai, khu vực núi lửa Chư Đăng Ya cũng khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trong tiết trời khô ráo, mát mẻ.

Trái ngược với không khí se lạnh ở miền Bắc và Tây Nguyên, Phú Quốc bước vào mùa khô với biển êm, nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động tham quan Bãi Sao, Bãi Trường, Gành Dầu và quần đảo An Thới. Du khách đến miền Tây có thể trải nghiệm rừng tràm Trà Sư (An Giang), len lỏi bằng xuồng qua những mảng xanh đặc trưng hoặc khám phá ẩm thực mùa nước nổi với lẩu cá linh bông điên điển, lẩu mắm, cá heo kho tại Cần Thơ...

Lễ hội cuối năm tạo thêm sức hút cho điểm đến

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc cũng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch trong hai tháng cuối năm.

Tại Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31.12 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Sự kiện gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, tạo không gian trải nghiệm cho du khách trong dịp cuối năm.

Rực rỡ sắc màu Festival Hoa Đà Lạt. Ảnh: BLĐ

Trước thềm Festival Hoa, địa phương còn tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam từ ngày 6 - 8.11 và Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang từ ngày 13 - 15.11. Việc kết hợp các hoạt động nghệ thuật với sản phẩm du lịch đặc trưng giúp Đà Lạt kéo dài sức hút thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm lễ hội.

Tại Tuyên Quang, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII mang đến cơ hội để du khách tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao.

Trong khi đó, Gia Lai cũng tổ chức các hoạt động văn hóa như Festival cồng chiêng, Ngày hội Di sản văn hóa cùng chương trình thể thao và nghệ thuật đường phố...

Các sự kiện này đang tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến theo lịch lễ hội, đồng thời góp phần phân bổ nhu cầu tham quan trong những tháng cuối năm.

Ở góc độ thị trường, các hãng hàng không như Vietnam Airlines đang đẩy mạnh hoạt động kích cầu, triển khai chính sách ưu đãi giá vé và mở rộng kết nối tuyến bay. Đây là điều kiện thuận lợi để du khách có thêm phương án lựa chọn, đặc biệt với những chuyến đi cần di chuyển bằng đường hàng không.

Dù vậy, tháng 11 - 12 không phải thời điểm có thời tiết lý tưởng đồng đều trên cả nước. Miền Trung vẫn có thể chịu ảnh hưởng của mưa lớn, bão và lũ, vì vậy du khách cần theo dõi dự báo khí tượng, tình hình giao thông và thông báo của địa phương trước khi khởi hành.

Với những chuyến đi cuối năm, việc đặt vé và phòng nghỉ sớm vẫn là cách giúp chủ động ngân sách, nhất là tại các điểm đến có lễ hội hoặc mùa hoa ngắn ngày.