Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm

Ngày 9/11/1946, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm Lời nói đầu, 7 chương và 70 điều. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt Nam, khẳng định nền độc lập, chủ quyền quốc gia, xác lập những nguyên tắc cơ bản về tổ chức quyền lực nhà nước, đồng thời ghi nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tham dự Lễ kỷ niệm

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống pháp luật Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Những giá trị về độc lập dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp tiếp tục được kế thừa, phát triển qua từng thời kỳ.

Lễ kỷ niệm là dịp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đại biểu Quốc hội đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp lập hiến, lập pháp của đất nước; đồng thời nhìn lại những thành tựu trong 80 năm qua, khẳng định bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tham dự Lễ kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La có dịp nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của Hiến pháp năm 1946 cũng như trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.