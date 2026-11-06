Bài thơ đăng trên báo Hoa Học Trò cách đây 25 năm xuất hiện trong đề thi Văn

Bài thơ xưa trên báo Hoa bất ngờ “chiếm sóng” đề thi Văn

Bài thơ Xin lỗi thương yêu của tác giả Hoài Vũtừng được đăng trên báo Hoa Học Trò số 390 (phát hành ngày 31/5/2001) đã được chọn làm ngữ liệu chính trong đề thi Văn giữa học kỳ I khối 11 của Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Tác phẩm không chỉ xuất hiện trong phần Đọc hiểu (5.0 điểm) với các câu hỏi xác định thể thơ, cách gieo vần hay ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh "lúa chín" và "gốc rạ", mà còn được đặt làm trọng tâm cho phần Viết (5.0 điểm) với yêu cầu viết một bài văn nghị luận tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm.

Đề thi môn Ngữ văn giữa học kỳ I THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: Quang Nam

Đề thi môn Ngữ văn giữa học kỳ I THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: Quang Nam

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, nhiều teen bất ngờ khi biết rằng trước đây nhà Hoa từng có một “thánh địa” văn chương. Đó là nơi bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước gửi những sáng tác thơ, văn của mình về, để con chữ nói hộ tiếng lòng của những trái tim tuổi mới lớn. Và nhà Hoa, vừa là vùng đất màu mỡ ươm mầm nên những hạt giống văn chương, vừa là cầu nối đưa những sáng tác ấy lan tỏa đến nhiều bạn đọc hơn.

Trong đó, tiêu biểu nhất phải kể đến Hội bút Hương Đầu Mùa. Rất nhiều cây bút nổi tiếng hiện nay đều từng có một thời thanh xuân rực rỡ gắn bó với Hoa Học Trò và Hội bút Hương Đầu Mùa như: Nguyễn Phương Mai, Dương Thụy, Trang Hạ, Lam Điền, Tháng Giêng, Phan Hồn Nhiên, Châu Giang, Bình Nguyên Trang, Hải Miên, Phan Thanh Nhã, Đàm Huy Đông, Chu Minh Vũ, Hoàng Anh Tú…

Đề thi được nhà Hoa “độ”, teen làm bài dạn tay hẳn!

Bạn Quang Nam - Quán quân cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026 do nhà Hoa tổ chức, đồng thời cũng là học sinh của trường vừa trực tiếp “chạm trán” với đề thi đặc biệt này, bạn hào hứng kể: “Khi biết đề kiểm tra mình làm có một phần trích từ Hoa Học Trò, mình bất ngờ lắm! Hôm đó mình làm bài dạn tay hẳn, cứ như được nhà Hoa “độ” thêm tinh thần để “múa bút” hơn vậy.”

Bạn Quang Nam, lớp 11, Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: NVCC

Là một người trẻ thích viết lách, Quang Nam gửi gắm thêm tâm tư: “Mình cực kỳ hy vọng trong thời gian tới chuyên mục thơ trên báo Hoa sẽ “tái xuất” trở lại, để hội bạn mê chữ nghĩa sẽ có “đất dụng võ” nhiều hơn nữa.”

Chia sẻ về điều ấn tượng nhất trong bài thơ, Quang Nam cho biết bạn rất thích hình ảnh ẩn dụ người mẹ gắn với gốc rạ và người con khi trưởng thành gắn với bông lúa chín: “Như lúa chín con lại rời xa mẹ/ Mẹ như gốc rạ kia lặng lẽ.”

Trong làm nông, gốc rạ thường sẽ ở lại trơ trọi trên mặt đất sau khi người nông dân gặt lúa đi mất. Cũng giống như người mẹ, dành cả tuổi xuân ở bên con, cho đến khi con khôn lớn, trở thành bông lúa chín trĩu hạt và rời xa vòng tay mẹ.

Trong bầu không khí Hoa Học Trò vừa kỷ niệm cột mốc 35 năm gắn bó với thanh xuân bao thế hệ bạn đọc (15/10/1991 - 15/10/2026), sự xuất hiện của một bài thơ cách đây 25 năm về trước chính là minh chứng cho sức hút của các sáng tác đăng trên báo Hoa Học Trò chưa bao giờ cũ. Sức hút ấy vẫn luôn âm thầm chảy trong tim những người trẻ biết yêu văn chương và trân trọng những giá trị bền bỉ theo năm tháng.