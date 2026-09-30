Vàng đang chịu sức ép ra sao?

Trong phiên giao dịch sáng 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,86%, lên 4.171,42 USD/ounce. Trong phiên, giá có thời điểm giảm xuống 4.112,97 USD/ounce, chỉ nhỉnh hơn mức đáy hơn 7 tuần là 4.110,55 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phục hồi sau chuỗi ngày giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Trên thị trường Mỹ, giá vàng kỳ hạn chốt phiên tăng khoảng 0,3%, lên 4.179,70 USD/ounce.

“Diễn biến hôm nay chỉ là một nhịp điều chỉnh sau mức giảm của phiên hôm qua. Tôi vẫn cho rằng vàng đang phải đối mặt với những lực cản khá đáng kể”, Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals - nhận định.

Vàng chịu sức ép từ USD và lãi suất

Trong phiên trước, giá vàng giảm gần 4%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 10/6. Kim loại quý cũng rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/8, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt tăng.

Bên cạnh đó, giá năng lượng đi lên làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

“Triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang hỗ trợ đồng USD, trong khi lợi suất vẫn ở mức cao. Tôi cho rằng dư địa tăng của vàng hôm nay có thể khá hạn chế”, ông Grant nói và cho biết giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới số liệu lạm phát PCE, báo cáo việc làm của Mỹ.

Đồng USD hiện tăng lên mức cao nhất trong vài tháng, được hỗ trợ bởi diễn biến biến động của giá dầu và đà tăng nhanh của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vài tháng, gây thêm sức ép lên giá vàng trên thị trường quốc tế. Ảnh: Reuters.

USD mạnh khiến vàng (được định giá bằng đồng bạc xanh) trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không tạo ra dòng tiền định kỳ.

Giá năng lượng tăng cũng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài nhằm kiểm soát giá cả.

Thị trường đặt cược Fed tiếp tục tăng lãi suất

Dù thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, vàng có xu hướng kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lợi trong môi trường lãi suất cao.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 68%, trong khi khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo lên tới 95%.

Những kỳ vọng này đang trở thành lực cản đối với giá vàng, khi nhà đầu tư có xu hướng gia tăng nắm giữ các tài sản hưởng lợi từ lãi suất cao.

Giới đầu tư hiện chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này. Báo cáo việc làm ADP và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được công bố vào ngày 30/9, trong khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào ngày 2/10.

Các số liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và định hướng chính sách lãi suất của Fed trong những tháng tới.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,4%, xuống 60,72 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,8%, còn 1.686,34 USD/ounce và palladium giảm 0,5%, xuống 1.208,24 USD/ounce.