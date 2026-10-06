Giá vàng ngày 6/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng gần như đi ngang trong phiên 5/10 khi sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao được bù đắp bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ít có khả năng tăng lãi suất trong tháng này.

Tính đến 18 giờ 4 phút GMT (1 giờ 4 phút sáng 6/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống 4.139,89 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 0,1%, xuống 4.156,8 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua thực sự trở lại. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là đồng USD đang tăng giá trong khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus dự báo giá vàng sẽ lập các mức cao kỷ lục mới trong năm 2027 khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản thay thế cho các tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Công ty này dự báo giá vàng trung bình trong năm tới sẽ đạt 5.330 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 1,2%, lên 61,09 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,4%, lên 1.722,15 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng 0,7%, lên 1.176,33 USD/ounce.

Sáng 6/10, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: