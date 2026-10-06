Hoàn thuế chuyển mạnh sang quản lý bằng dữ liệu và rủi ro

Tại họp báo quý III của Bộ Tài chính ngày 6/10, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, đến nay, 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc.

Tính hết ngày 30/9/2026, toàn quốc đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế, với số tiền hoàn là 149.463 tỷ đồng, bằng 146% so cùng kỳ năm 2025 (12.736 quyết định, 102.379 tỷ đồng) và bằng 86,4% so với dự toán hoàn (173.000 tỷ đồng).

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế tại buổi ﻿họp báo.

Trong đó, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 13.387 quyết định, số tiền 125.018 tỷ đồng; hoàn thuế GTGT dự án đầu tư đạt 791 quyết định, 23.469 tỷ đồng; hoàn thuế GTGT đối với trường hợp ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, trường hợp khác là 490 quyết định, 975 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3% số quyết định, 1% số tiền.

Tuy nhiên, một số hồ sơ hoàn thuế vẫn có thời gian giải quyết kéo dài, chủ yếu đối với trường hợp giao dịch qua nhiều khâu trung gian, nhiều doanh nghiệp, địa bàn hoặc có dấu hiệu rủi ro cần kiểm tra, xác minh. Một số quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế còn phức tạp; dữ liệu phục vụ quản lý còn phân tán; việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với hải quan, ngân hàng, công an và các cơ quan liên quan chưa đầy đủ, kịp thời.

Cơ quan thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9/2026, Cục Thuế đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; tổ chức đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp và hội nghị chuyên đề để rà soát, giải quyết các hồ sơ, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cơ quan thuế địa phương được yêu cầu xử lý hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính hướng tới phương thức quản lý thuế “hỗ trợ để tuân thủ - quản lý theo rủi ro - phục vụ theo nhu cầu”, lấy thời gian, chi phí và mức độ thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển đạt mục tiêu hai con số.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9/2026 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 140.800 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 79,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.937.992 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán pháp lệnh. Toàn ngành thực hiện 46.939 cuộc kiểm tra thuế, kiến nghị xử lý 58.968 tỷ đồng; thu hồi nợ thuế đạt khoảng 61.311 tỷ đồng.