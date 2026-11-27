Thường thì mọi năm, từ giữa tháng 11, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đều phải xin ý kiến xác nhận bằng phiếu của Chi ủy nơi cư trú về trách nhiệm giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân.

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ đảng viên đương chức với trình độ, kinh nghiệm và uy tín của mình luôn là hạt nhân trong các phong trào ở địa phương. Việc thực hiện văn hóa nêu gương được thể hiện bằng những hành động cụ thể như: Xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc; tích cực ủng hộ quỹ khuyến học; chăm lo gia đình chính sách; tham gia dọn vệ sinh đường phố… Hình ảnh người cán bộ đảng viên càng trở nên gần gũi trong Nhân dân.

Mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập Ban liên lạc đảng viên đương chức. Hàng năm, 100% đảng viên được chi bộ nơi cư trú đánh giá nhận xét theo quy định của Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của Ban liên lạc còn mang tính hình thức, chưa phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy với đảng viên. Một bộ phận đảng viên còn chưa tích cực tham gia phong trào tại địa phương. Việc nhận xét, đánh giá của Chi bộ có sự nể nang, “dĩ hòa vi quý” nên không phản ánh đầy đủ, khách quan quá trình phấn đấu, rèn luyện của đảng viên. Sự phối hợp thẩm định, kiểm tra ý kiến nhận xét trong đánh giá cán bộ giữa cấp ủy nơi công tác và cư trú hầu như ít diễn ra.

Qua 16 năm thực hiện Quy định 76 và Quy định số 213 của Bộ Chính trị cho thấy “lỗ hổng” trong cơ chế giám sát, phối hợp quản lý giữa cơ quan nơi đảng viên đang công tác với nơi cư trú. Nhất là ở những địa phương đang triển khai các dự án đầu tư, liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nếu xảy ra tình trạng cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách thì tất yếu sẽ tạo ra sự so bì trong người dân.

Ngày 5/10/2026, Bộ Chính trị ban hành quy định 221 về việc giới thiệu, quản lý và lấy ý kiến nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Việc lấy ý kiến nhận xét được thực hiện trên môi trường điện tử, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức đảng nơi đảng viên công tác và nơi cư trú, rút ngắn thời gian xử lý, liên thông dữ liệu và quản lý, lưu trữ kết quả nhận xét.

Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa nơi công tác và cư trú của đảng viên giúp cho việc theo dõi, giám sát được chặt chẽ. Việc nhận xét đảng viên đang công tác tại Chi bộ nơi cư trú được thảo luận công khai, trách nhiệm trong cấp ủy. Trên cơ sở thực tế tham gia sinh hoạt của đảng viên và gia đình với các hoạt động phong trào của địa phương. Kết quả nhận xét không chỉ phục vụ cho đánh giá chất lượng đảng viên mà còn liên quan đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Thực hiện Cuộc vận động học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong tham gia sinh hoạt, gắn bó, học hỏi từ Nhân dân để hoàn thiện bản thân. Làm tốt được điều này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và làm việc vì dân, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Chính quyền.