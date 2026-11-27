Tiên phong từ việc bản làng cần

Những ngày này, tại một số điểm trường ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, những video hoạt hình với hình ảnh ngộ nghĩnh, lời thoại và các bài hát bằng tiếng Pa Kô được giáo viên sử dụng trong giờ học, sinh hoạt ngoại khóa, thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh. Trẻ nhỏ hào hứng học số đếm, màu sắc, lời chào hỏi bằng chính tiếng nói của dân tộc mình. Ít ai biết những sản phẩm ấy được thực hiện từ sự trăn trở và tìm tòi của đồng chí Hồ Tu Pông Ngởi, một đảng viên trẻ người Pa Kô ở thôn A Xing.

Đồng chí Hồ Tu Pông Ngởi (ngoài cùng, bên phải) cùng nghệ nhân địa phương hướng dẫn người dân tìm hiểu, sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào Pa Kô.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bào Pa Kô, Vân Kiều, Hồ Tu Pông Ngởi nhận thấy tác động của đời sống hiện đại và mạng xã hội đang khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng ít sử dụng tiếng mẹ đẻ, ít quan tâm đến những hoạt động văn hóa truyền thống. Trong khi đó, cách tuyên truyền quen thuộc không phải lúc nào cũng hấp dẫn thanh, thiếu niên. Từ thực tế ấy, Ngởi tự học kỹ năng quay phim, dựng phim, công nghệ đồ họa, sau đó tìm cách ứng dụng công nghệ số để lưu giữ và truyền tải những giá trị văn hóa của đồng bào mình. Đồng chí Hồ Tu Pông Ngởi chia sẻ: "Với chiếc máy ảnh, máy quay cá nhân, tôi đi đến các bản làng ghi lại đời sống, phong tục, nghề truyền thống; tìm gặp già làng, người có uy tín để sưu tầm tiếng Pa Kô cổ, những bài hát ru và câu chuyện của người xưa. Những năm gần đây, tôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các nhân vật hoạt hình, lồng ghép bài hát, từ vựng, lời giao tiếp bằng tiếng Pa Kô thành những video gần gũi với trẻ nhỏ".

Từ năm 2015, đồng chí Ngởi thành lập nhóm “Akay Vel”, quy tụ gần 20 thanh niên cùng tham gia các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những việc có ích cho cộng đồng. Đồng chí Ngởi còn xây dựng thư viện nhỏ miễn phí tại gia đình; kết nối các nguồn lực hỗ trợ nước sạch cho người dân và trường học; lưu giữ hình ảnh về nghề đan lát, dệt thổ cẩm, nhạc cụ truyền thống... Từ ban đầu chỉ một mình làm, Ngởi dần tập hợp thêm nhiều thanh niên cùng tham gia. Trước một vấn đề của bản làng, đảng viên nhận ra sớm hơn, chủ động tìm cách giải quyết, làm trước để quần chúng thấy hiệu quả rồi cùng tham gia; từ đó uy tín, sức thuyết phục của đảng viên được tạo dựng bằng chính hành động.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Văn Thới, Bí thư chi bộ thôn A Xing cho biết: "Có những chủ trương muốn đi vào cuộc sống không chỉ cần được tuyên truyền đúng mà còn cần những người hiểu tiếng nói, phong tục, tâm lý của đồng bào để lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp. Một đảng viên biết sử dụng công nghệ có thể đưa chủ trương đến gần thanh niên bằng những sản phẩm số; một đảng viên am hiểu văn hóa có thể góp phần giữ gìn bản sắc; người có kinh nghiệm sản xuất lại có thể hướng dẫn bà con phát triển kinh tế. Khi đảng viên phát huy được chính thế mạnh của mình để phục vụ cộng đồng, vai trò hạt nhân ở cơ sở cũng trở nên cụ thể, gần gũi hơn.

Giao đúng việc để đảng viên phát huy sở trường

Tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Liễu, phường Yên Dũng, TP Bắc Ninh, yêu cầu “đúng người, đúng việc” được cụ thể hóa trong phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Văn Khải, Bí thư Chi bộ, mỗi đảng viên được giao phụ trách tối thiểu 15 hộ dân để tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ ở địa bàn. Với những công việc đòi hỏi kỹ năng riêng, Chi bộ lựa chọn đảng viên có thế mạnh phù hợp. Chẳng hạn, khi thực hiện số hóa dữ liệu đảng viên 4.0, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, Chi bộ ưu tiên giao cho những đảng viên trẻ có khả năng về công nghệ thông tin. Nhờ phân công sát người, sát việc, dù địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, Chi bộ vẫn phát huy được vai trò của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Chi bộ Tổ dân phố Tân Liễu là phân công nhiệm vụ không đơn thuần để mỗi đảng viên có một phần việc mà còn nhằm phát huy năng lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng người. Khi được giao công việc phù hợp, đảng viên có điều kiện chủ động tìm cách làm, phát huy sáng kiến và vận động quần chúng cùng thực hiện.

Từ câu chuyện của đồng chí Hồ Tu Pông Ngởi ở thôn A Xing đến cách làm của Chi bộ Tổ dân phố Tân Liễu, có thể nhận thấy một điểm chung: Vai trò của đảng viên được phát huy rõ nét khi năng lực, sở trường của mỗi người gắn với những yêu cầu thực tế ở địa bàn. Một bên là sự chủ động, sáng tạo của cá nhân đảng viên trong gìn giữ bản sắc văn hóa, tập hợp thanh niên; một bên là cách cấp ủy nhận diện thế mạnh, phân công nhiệm vụ phù hợp để đảng viên đóng góp vào công việc chung. Dù xuất phát từ những cách làm khác nhau, cả hai đều hướng đến việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sức lan tỏa của đảng viên trong cộng đồng. Bởi đảng viên thực sự là hạt nhân khi không chỉ bản thân làm tốt mà còn phải biết vận động, tập hợp và dẫn dắt quần chúng cùng tham gia.

Để làm được điều đó, cấp ủy, chi bộ phải thực sự “biết người để giao việc”, nắm chắc năng lực, sở trường, điều kiện của từng đảng viên, đồng thời hiểu rõ những vấn đề đang đặt ra ở địa bàn. Giao việc cần đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá bằng kết quả cụ thể; tránh phân công hình thức hoặc giao việc rồi thiếu đôn đốc. Cùng với đó, cần khuyến khích đảng viên chủ động đề xuất sáng kiến, mạnh dạn đảm nhận những phần việc mới, việc khó.