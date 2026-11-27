Khói đen dày đặc bốc lên sau vụ nổ gây cháy tại nhà máy lọc dầu Bangchak

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h45 tại tổ hợp lọc dầu trên đường Sukhumvit Soi 62. Cột khói đen dày đặc bốc cao hàng trăm mét, có thể nhìn thấy từ khắp trung tâm Bangkok, kèm theo tiếng nổ làm rung chuyển cửa kính các khu dân cư cách đó vài km.

Ngay sau vụ nổ, Văn phòng quận Bang Na đã phát cảnh báo khẩn cấp trên trang Facebook, yêu cầu người dân trong vùng lân cận sơ tán ngay lập tức để đảm bảo an toàn.

Chính quyền thành phố Bangkok cũng phát cảnh báo qua hệ thống tin nhắn khẩn cấp tới toàn bộ điện thoại di động, yêu cầu người dân tránh xa khu vực, đặc biệt là tuyến đường dọc tuyến đường sắt cũ để xe cứu hỏa tiếp cận.

Tập đoàn năng lượng Bangchak, đơn vị vận hành nhà máy, cho biết đã ngay lập tức đóng cửa toàn bộ các đơn vị sản xuất và khống chế được đám cháy vào lúc 15h15, chỉ khoảng 30 phút sau khi bùng phát. Đến 15h45, tình hình được xác nhận đã hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Trung tâm Y tế Khẩn cấp Erawan ở Bangkok cho biết có ít nhất 7 người bị thương, 4 người nguy kịch do bỏng. Trong thông cáo cập nhật sau đó, Bangchak cho biết có 9 nhân viên bị thương, 2 người đã được về nhà.

Công tác kiểm tra chất lượng không khí trong bán kính 3-4 km quanh nhà máy do Cục Kiểm soát ô nhiễm thực hiện lúc 17h30 cho thấy các chỉ số vẫn ở mức bình thường.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đang theo dõi chặt chẽ sự việc và cho rằng đám cháy dường như không xảy ra tại khu vực sản xuất chính của nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Phra Khanong là nhà máy lọc dầu duy nhất nằm trong khu vực đô thị của Thái Lan, với công suất tối đa 120.000 thùng/ngày, chiếm khoảng 41% tổng công suất lọc dầu của tập đoàn Bangchak và là nhà máy lớn thứ 5 cả nước.

Tháng 7-2012, nhà máy này cũng từng xảy ra nổ lớn gây cháy dữ dội.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất tại Phra Khanong đã bị tạm dừng, Bangchak cho biết vẫn có kho dự trữ và nhà máy tại Sriracha, tỉnh Chonburi để đảm bảo nguồn cung bán lẻ không bị gián đoạn.

Theo Bangkokpost, The Nation