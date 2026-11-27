Cống kiểm soát triều Phú Xuân là một trong 6 cống lớn thuộc dự án ngăn triều. Ảnh: T.N

Trưa 25/11, toàn bộ hệ thống thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án ngăn triều chống ngập) được vận hành liên hoàn.

Đây là lần đầu tiên các hạng mục chính của dự án được đưa vào vận hành đồng bộ, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang thử nghiệm vận hành trên thực tế.

CÁC CỐNG NGĂN TRIỀU GHI NHẬN CHÊNH LỆCH MỰC NƯỚC RÕ RỆT

Trưa 25/11, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), chủ đầu tư dự án, phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống. Sau khoảng 45 phút, cửa van tại 6 cống lớn, 2 cống nhỏ cùng các hạng mục liên quan được đưa vào trạng thái vận hành theo phương án.

Công trình được thiết kế nhằm kiểm soát ngập do triều cường trên phạm vi khoảng 570 km2, với hơn 6,5 triệu người dân thuộc vùng hưởng lợi. Việc vận hành liên hoàn lần đầu tạo điều kiện ghi nhận khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện triều cường thực tế.

Theo số liệu được công bố, vào lúc 16h30 ngày 25/11, mực nước tại cống Mương Chuối chênh lệch giữa phía trong và ngoài cống 2,05 m; tại cống Cây Khô là 2,03 m và cống Bến Nghé là 1,9 m. Các số liệu này cho thấy cửa van tại những vị trí trên đã tạo được sự khác biệt đáng kể về mực nước giữa khu vực bên trong và bên ngoài công trình trong thời gian vận hành.

Tại một số tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, tình trạng mặt đường cũng được ghi nhận tích cực. Đường Trần Xuân Soạn, khu vực dưới chân cầu Tân Thuận; giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B và giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập đều duy trì khô ráo trong thời gian hệ thống vận hành.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều chiều 25/11 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt khoảng 1,64 m, trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền khoảng 1,66 m, đều vượt báo động III. Trong bối cảnh mực nước triều lên cao, việc ghi nhận chênh lệch mực nước tại các cống và tình trạng khô ráo tại một số tuyến đường là những kết quả thực tế của đợt vận hành đầu tiên.

Tuy nhiên, việc vận hành ngày 25/11 mới diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, các cửa van được đóng thử nghiệm từ khoảng 11h30 đến 16h cùng ngày.

Rạng sáng 26/11, khi triều tiếp tục lên cao, một số khu vực như Chánh Hưng, khu dân cư Intresco, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương và đường Trần Xuân Soạn xuất hiện tình trạng ngập. Đây là diễn biến trong thời điểm hệ thống chưa tiếp tục vận hành theo đợt thử nghiệm liên hoàn của ngày hôm trước.

Vì vậy, kết quả ngày 25/11 và tình hình ngày 26/11 cần được nhìn nhận theo đúng thời gian và trạng thái vận hành thực tế của công trình.

HỆ THỐNG VẬN HÀNH GẮN VỚI ĐIỀU HÀNH VÀ TIÊU THOÁT NƯỚC

Bên cạnh các cống kiểm soát triều, dự án còn có các hạng mục hỗ trợ tiêu thoát nước và hệ thống điều khiển tập trung. Theo phương án vận hành được công bố, khi triều dâng cao, cửa van đóng để hạn chế nước từ sông tràn vào khu vực được bảo vệ.

Các âu thuyền giúp bảo đảm giao thông đường thủy lưu thông khi các cống đóng để ngăn triều. Ảnh: D.Xá

Trường hợp mưa lớn trùng thời điểm triều cường, các trạm bơm tại cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định được huy động để hỗ trợ tiêu thoát nước. Khi triều rút và mực nước bên ngoài xuống mức phù hợp, cửa van được mở trở lại để nước thoát tự nhiên.

Hệ thống được điều hành tập trung thông qua hệ thống điều khiển và giám sát tự động SCADA, sử dụng dữ liệu mực nước và lượng mưa từ 19 điểm quan trắc. Hệ thống này phục vụ công tác theo dõi diễn biến thủy văn, điều khiển đóng mở cửa van, phối hợp hoạt động các hạng mục và hỗ trợ cảnh báo, điều phối giao thông đường thủy.

Việc vận hành đồng bộ các cống, trạm bơm và hệ thống điều khiển là nội dung quan trọng của dự án. Trong thực tế, hoạt động đóng mở cửa van phải căn cứ vào diễn biến mực nước, đồng thời tính đến yêu cầu lưu thông trên sông, kênh. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, việc điều hành còn cần sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác công trình và lực lượng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Sau hơn 10 năm triển khai, việc lần đầu đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành liên hoàn là dấu mốc quan trọng đối với dự án gần 10.000 tỷ đồng. Những số liệu ghi nhận ngày 25/11 cho thấy các cửa van đã tạo được chênh lệch mực nước tại một số vị trí, đồng thời một số tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường giữ được mặt đường khô ráo trong thời gian thử nghiệm.

Đây là những kết quả thực tế bước đầu của công trình. Việc tiếp tục vận hành và ghi nhận dữ liệu trong các đợt tiếp theo sẽ cung cấp thêm cơ sở đánh giá hoạt động của hệ thống trong những điều kiện thủy văn khác nhau.