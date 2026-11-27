Khi quy hoạch một đô thị, bên cạnh mật độ xây dựng, giao thông hay giá trị kinh tế của đất đai, cần tính đến việc gìn giữ ký ức cộng đồng, không gian sinh hoạt văn hóa và chất lượng sống của các thế hệ mai sau.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn ví dụ này khi trả lời PV Báo Điện tử VTC News về vai trò định hướng phát triển của văn hóa, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, sáng 24/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Văn hóa phải định hình tư duy phát triển

80 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định đây là sự tiếp nối nhất quán về tư tưởng, đồng thời là bước phát triển quan trọng về nhận thức và phương thức lãnh đạo đối với văn hóa trong giai đoạn mới.

Năm 1946, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt văn hóa ở vị trí soi đường cho dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp nhân cách con người và củng cố niềm tin vào tương lai. Ngày nay, tư tưởng ấy được làm sâu sắc thêm bằng việc đặt văn hóa vào toàn bộ quá trình phát triển đất nước.

Điểm mới được ông Bùi Hoài Sơn đặc biệt lưu ý là văn hóa phải hiện diện ngay từ khi trả lời những câu hỏi căn bản: Đất nước phát triển vì ai, phát triển theo hướng nào và bằng phương thức nào? Các quyết sách phát triển phải tính đến sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc dân tộc.

“Văn hóa không phải là phần việc được bổ sung sau khi các quyết định kinh tế đã được đưa ra, mà phải là một căn cứ để hình thành những quyết định ấy. Khi đó, phát triển không chỉ giúp đất nước giàu lên, mà còn giúp xã hội tốt đẹp hơn và con người Việt Nam có điều kiện sống xứng đáng hơn”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích.

Văn hóa phải hiện diện ngay từ khi chúng ta trả lời câu hỏi đất nước phát triển vì ai, phát triển theo hướng nào và bằng phương thức nào.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Theo ông, một quốc gia có thể có nhiều công trình hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, nhưng nếu con người thiếu cơ hội phát triển, các mối quan hệ xã hội trở nên lạnh lùng, niềm tin suy giảm, môi trường sống xuống cấp thì thành quả phát triển ấy chưa thật sự trọn vẹn.

Bên cạnh GDP, thu nhập và năng suất lao động, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất chú trọng các chỉ báo về khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; mức độ an toàn, chất lượng môi trường sống, sự gắn kết cộng đồng, cơ hội sáng tạo và mức độ hài lòng của người dân.

Việc đánh giá thành quả phát triển cũng cần làm rõ sự chênh lệch về cơ hội thụ hưởng giữa các vùng miền, các nhóm xã hội và các thế hệ.

“Một đất nước hùng cường phải có những con người có tri thức, nhân cách, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Đó mới là thước đo sâu xa và bền vững nhất của sự phát triển”, ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Đầu tư cho văn hóa, người dân được hưởng gì?

Ngay từ khi phê duyệt một dự án thiết chế văn hóa, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, phải xác định rõ ai sẽ vận hành, phục vụ đối tượng nào, tổ chức những hoạt động gì và nguồn kinh phí duy trì ra sao.

Đây là vấn đề cần giải quyết trước thực trạng đầu tư cho văn hóa có nơi còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra.

“Một nhà văn hóa khang trang mà thiếu người tổ chức hoạt động, một bảo tàng có nhiều hiện vật quý mà không có khả năng kể chuyện hấp dẫn, một nhà hát đẹp mà khán giả khó tiếp cận thì chưa thể tạo nên đời sống văn hóa phong phú”, ông Bùi Hoài Sơn nói.

Do đó, cần thay đổi cách phân bổ ngân sách theo hướng gắn đầu tư xây dựng với chi phí vận hành, đào tạo nhân lực, phát triển nội dung và phục vụ công chúng.

Nhà nước cần bảo đảm các dịch vụ văn hóa thiết yếu, bảo tồn những giá trị khó thương mại hóa và tạo cơ hội tiếp cận văn hóa công bằng. Việc đặt hàng, tài trợ cần căn cứ vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả xã hội, ưu tiên những địa bàn còn thiếu điều kiện thụ hưởng văn hóa, các tài năng trẻ và những sáng tạo có giá trị lâu dài.

Với ông Bùi Hoài Sơn, số lượng nhà văn hóa, bảo tàng, lễ hội hay chương trình nghệ thuật chưa phản ánh đầy đủ kết quả phát triển văn hóa.

Điều đáng quan tâm hơn là có bao nhiêu người thực sự sử dụng những thiết chế đó, trẻ em có được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, người cao tuổi có không gian giao lưu, cộng đồng có được tham gia gìn giữ và sáng tạo văn hóa hay không.

“Thước đo của một chính sách văn hóa tốt không chỉ là có thêm bao nhiêu công trình hay văn bản được ban hành, mà là có thêm bao nhiêu cơ hội để người dân được sống trong văn hóa, thụ hưởng văn hóa và trở thành chủ thể sáng tạo văn hóa”, ông Bùi Hoài Sơn nói.

Vai trò chủ thể của cộng đồng cũng được TS Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM), đặc biệt lưu ý khi bàn về phát triển kinh tế từ di sản.

Ông Minh cho rằng nghệ nhân và cộng đồng cần được tham gia ngay từ khâu xây dựng sản phẩm du lịch, có tiếng nói trong việc lựa chọn những giá trị văn hóa được giới thiệu với du khách, xác định giới hạn khai thác di sản và được hưởng lợi tương xứng với đóng góp.

Để bảo đảm quyền lợi của những người trực tiếp gìn giữ và trao truyền di sản, TS Dương Đức Minh đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng mẫu thỏa thuận, tư vấn pháp lý và nâng cao năng lực thương lượng cho người giữ nghề khi hợp tác với doanh nghiệp.

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Cán bộ không chỉ làm điều đúng vì sợ bị xử lý

Sự tôn trọng vai trò chủ thể của người dân còn phải được thể hiện trong cách bộ máy nhà nước hoạt động và đội ngũ cán bộ thực thi công vụ. PGS.TS Bùi Hoài Sơn đặc biệt tâm đắc với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước ở vị trí trước hết trong 5 định hướng lớn về phát triển văn hóa.

“Văn hóa có sức thuyết phục lớn nhất không phải từ những điều chúng ta nói, mà từ những gì chúng ta thực hành”, ông Sơn nhấn mạnh.

Muốn xây dựng một xã hội đề cao sự trung thực, trách nhiệm, nhân ái và kỷ cương, trước hết những người được Nhân dân trao quyền lực phải thể hiện các giá trị ấy trong công việc hằng ngày.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, văn hóa trong thực thi quyền lực chính là khả năng sử dụng quyền lực đúng mục đích, đúng giới hạn và vì lợi ích chung.

Liêm chính không chỉ là không tham nhũng mà còn là biết từ chối những lợi ích không chính đáng. Công tâm không chỉ là tuân thủ quy trình mà còn là không để quan hệ cá nhân chi phối quyết định công vụ.

Tinh thần phụng sự Nhân dân phải được thể hiện bằng việc chủ động giải quyết những khó khăn chính đáng của người dân. Văn hóa trách nhiệm đòi hỏi cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không né tránh, đùn đẩy công việc.

Ông Bùi Hoài Sơn đề xuất đưa các chuẩn mực văn hóa công vụ vào quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu. Việc xây dựng văn hóa công vụ phải gắn với minh bạch hóa quyết định, kiểm soát xung đột lợi ích, trách nhiệm giải trình, tiếp nhận và xử lý phản ánh của Nhân dân.

Cán bộ cần được đánh giá bằng kết quả công việc và chất lượng phục vụ thực tế, thay vì chỉ dựa vào báo cáo hay việc hoàn thành thủ tục. Những người đổi mới sáng tạo đúng quy định, vì lợi ích chung cũng cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ.

Với yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng trách nhiệm này phải gắn với mục tiêu cụ thể, nguồn lực được giao, thẩm quyền thực hiện và cơ chế giám sát, phản hồi của Nhân dân, tránh tình trạng đầu tư dàn trải và bệnh thành tích.

Theo ông, niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những việc cụ thể mà mỗi cán bộ thực hiện hằng ngày. Đó là nguồn vốn xã hội vô cùng quý giá đối với sự phát triển đất nước.

“Văn hóa không thay thế pháp luật và kỷ luật của Đảng, nhưng tạo nên sức mạnh tự giác để pháp luật, kỷ luật được thực thi nghiêm túc. Một người cán bộ có văn hóa không chỉ làm điều đúng vì sợ bị xử lý, mà còn vì ý thức trách nhiệm, danh dự và lòng tự trọng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.