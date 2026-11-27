Phát huy hiệu quả 12 năm phối hợp liên ngành

Chiều 23/11/2026, tại Thanh Hóa, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng, nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Cục Hải quan.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Cục Hải quan.

Tham dự và thực hiện nghi thức ký kết có ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc hai lực lượng.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả 12 năm triển khai Quy chế phối hợp số 10472/QC-TCHQ-BTLCSB ngày 21/8/2014 giữa Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong giai đoạn 2014-2026, quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng được củng cố, phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Từ trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đến phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, sự phối hợp liên ngành đã góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên các vùng biển Việt Nam.

Đáng chú ý, hai lực lượng đã phối hợp đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy, xăng dầu, hàng hóa nhập lậu và các loại hàng hóa vi phạm khác.

Một trong những kết quả nổi bật là ngày 25/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn Ketamin trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của cơ chế phối hợp liên ngành trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt trên tuyến biển. Việc kết hợp năng lực chuyên môn, phương tiện, thông tin nghiệp vụ và thẩm quyền của từng lực lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Không chỉ góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy, sự phối hợp giữa Hải quan và Cảnh sát biển còn có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và tội phạm ma túy trên tuyến biển tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với các lực lượng chức năng ngày càng cao.

Đặc điểm rộng lớn, phức tạp của vùng biển, cùng phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm khiến công tác phát hiện, kiểm tra, kiểm soát và xử lý đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của hai lực lượng cũng đặt ra yêu cầu phải rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn.

Quy chế phối hợp mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đã phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phối hợp nhằm nâng cao tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Lãnh đạo Cục Hải quan và Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp mới. Ảnh: Cục Hải quan.

Theo đó, hai bên tập trung tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển.

Đặc biệt, hoạt động phối hợp không chỉ tập trung vào đấu tranh, xử lý vi phạm mà còn mở rộng sang công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển.

Đáng chú ý, Quy chế mới quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, thiết lập đường dây nóng, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần khắc phục những khó khăn trong quá trình phối hợp, bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, hoạt động xử lý tình huống được triển khai thống nhất, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi lực lượng.

Việc xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị đầu mối cũng tạo cơ sở nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, hạn chế tình trạng chồng chéo trong quá trình phối hợp, đồng thời phát huy tính chủ động của các lực lượng trên từng địa bàn, tuyến biển.

Góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững

Biển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, thương mại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cùng với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa và dịch vụ logistics hàng hải, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trên biển ngày càng trở nên cấp thiết.

Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh, làm méo mó cạnh tranh, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an ninh quốc gia.

Do đó, việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hải quan và Cảnh sát biển có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm đơn lẻ. Đây còn là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước, bảo đảm môi trường thương mại minh bạch, an toàn và ổn định.

Đối với lực lượng Hải quan, việc phối hợp với Cảnh sát biển tạo điều kiện tăng cường nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin nghiệp vụ, chủ động phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua tuyến biển, góp phần kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát biển với vai trò thực thi pháp luật trên biển có điều kiện phát huy năng lực tuần tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt là những hoạt động có tính chất liên tuyến, liên địa bàn và xuyên quốc gia.

Trên cơ sở Quy chế mới, hai lực lượng xác định tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, lấy trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình làm nền tảng; phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biển, cảng biển làm trọng tâm; tập trung nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh các chuyên án, vụ án.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy, không để hình thành những điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự trên biển.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan và Cảnh sát biển Việt Nam là dấu mốc quan trọng, tiếp tục nâng tầm quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng sau 12 năm triển khai cơ chế hợp tác.

Với cơ chế phối hợp được hoàn thiện, trách nhiệm được phân định rõ ràng và phương thức trao đổi thông tin ngày càng chặt chẽ, hai lực lượng được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp trong thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại, phát triển kinh tế biển bền vững.