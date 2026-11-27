Ngày 26/11, Công an xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 300 cán bộ, đại diện các bản, đoàn thể và người dân trên địa bàn.

Công an xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Ảnh: CACC.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an xã đã phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông, điều kiện, độ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, quy định đội mũ bảo hiểm và những hành vi vi phạm thường gặp như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Các nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông cũng được phân tích thông qua hình ảnh, video mô phỏng tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, phanh khẩn cấp và xử lý tình huống nguy hiểm khi di chuyển trên đường đèo dốc, đường cong, khu vực khuất tầm nhìn hoặc đi gần xe tải lớn.

Hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân. Ảnh: CACC.

Thông qua hoạt động, Công an xã Chiềng Hặc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, nhất là tại các bản vùng cao có địa hình đèo dốc, quanh co.

Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ bản, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.