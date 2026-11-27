Thị trường còn nhiều khoảng trống

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 16,5 triệu NCT, chiếm 16% tổng dân số. Dự kiến đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già và đến năm 2050, NCT có thể chiếm tới 25% dân số (cứ 4 người thì có 1 NCT). Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, gây sức ép lên thị trường lao động, hệ thống an sinh và chăm sóc sức khỏe, nhưng cũng mở ra cơ hội hình thành các ngành kinh tế, dịch vụ mới. Vì vậy, thích ứng với già hóa dân số cần gắn với việc phát huy NCT như một nguồn lực phát triển, thay vì chỉ coi họ là đối tượng thụ hưởng chăm sóc.

Để thúc đẩy lĩnh vực này, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đặt vấn đề thích ứng với chuyển đổi dân số, già hóa dân số và phát triển KTB trong tổng thể mô hình phát triển mới của đất nước. Bộ Chính trị cũng đã giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng đề án phát triển KTB Việt Nam, định hướng đến năm 2045. Trước đó, tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào tháng 3/2026, vai trò của các chủ thể trong hệ sinh thái KTB đã được xác định rõ: NCT là trung tâm; doanh nghiệp là hạt nhân sáng tạo và tổ chức triển khai; Nhà nước kiến tạo thể chế, định hướng và dẫn dắt phát triển thông qua việc rà soát, hoàn thiện chính sách về bảo hiểm, lao động, đất đai, nhà ở và đầu tư.

Những chuyển động này cho thấy KTB đã từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động, từ nghiên cứu sang hoạch định chính sách. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu khi thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều lực cản. Phân tích sâu về thực trạng này, TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chỉ rõ, thể chế và chính sách về KTB còn phân tán theo từng ngành, thiếu cơ chế liên kết giữa y tế, bảo hiểm, dịch vụ xã hội, nhà ở và chăm sóc dài hạn. Nhiều mô hình chăm sóc mới còn vướng mắc về đầu tư, tiêu chuẩn, cấp phép và thanh toán; hệ thống thống kê, đo lường quy mô và đóng góp của KTB chưa được hình thành. Trong khi đó, khả năng chi trả của một bộ phận lớn NCT còn hạn chế khi tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu có lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng mới đạt gần 42% vào năm 2025.

Không chỉ thiếu hành lang pháp lý đồng bộ, hạ tầng và nguồn lực phục vụ KTB cũng bộc lộ nhiều khoảng trống. Cả nước hiện mới có khoảng 220 cơ sở chăm sóc NCT, phục vụ khoảng 15.000 người; mạng lưới chăm sóc tại nhà và cộng đồng chưa phát triển tương xứng. Đội ngũ nhân lực chuyên môn về lão khoa, điều dưỡng, công tác xã hội và chăm sóc dài hạn còn thiếu hụt. Bên cạnh đó, việc kết nối, khai thác dữ liệu NCT phục vụ hoạch định chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, còn một bộ phận NCT gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ và tự bảo vệ trên không gian mạng. "Các điểm nghẽn trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Vì vậy, phải có cách tiếp cận tổng thể, liên ngành và đồng bộ, không thể giải quyết bằng những chính sách riêng lẻ, thiếu liên kết", ông Nghị khẳng định.

Kinh tế bạc đã từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động, từ nghiên cứu sang hoạch định chính sách

Phân kỳ chiến lược, khơi thông nguồn lực

Tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có hơn 1,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết, địa phương định hướng trở thành trung tâm KTB của cả nước dựa trên nền tảng y tế chuyên sâu, công nghệ, hạ tầng đô thị và tài chính. Thành phố ưu tiên các mô hình chăm sóc tại nhà, ban ngày, phục hồi chức năng và cộng đồng hưu trí có y tế tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công - tư để huy động nguồn lực doanh nghiệp. Trong khi đó, với khoảng 69% NCT ở nông thôn, tỉnh Vĩnh Long tập trung đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, dinh dưỡng và chăm sóc dài hạn thông qua việc phát triển cơ sở dưỡng lão, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp y tế và thiết bị chăm sóc tại nhà. Đáng chú ý, tỉnh đang xúc tiến đầu tư dự án bệnh viện lão khoa kết hợp trung tâm chăm sóc NCT tại Đông Thành quy mô 500 giường, tổng vốn hơn 1.951 tỷ đồng, thực hiện trước năm 2030.

Để các sáng kiến từ địa phương và doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả trong dài hạn, GS.TS. Giang Thanh Long, giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, Việt Nam cần phân kỳ chiến lược dựa trên sự biến chuyển của cơ cấu dân số, bởi qua mỗi giai đoạn, các thế hệ NCT sẽ có điều kiện tốt hơn về tích lũy tài chính, trình độ học vấn và năng lực công nghệ số. Theo đó, giai đoạn 2026-2035 cần tận dụng tối đa lợi thế dân số vàng để tăng trưởng kinh tế, đồng thời khai thác nguồn lực NCT thông qua việc tổ chức lại thị trường lao động, đào tạo nghề và học tập liên tục cho nhóm tuổi từ 45 đến trên 65 tuổi. Các lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn này là chăm sóc sức khỏe ban đầu, y học cổ truyền, dịch vụ chăm sóc tại nhà, bán trú và du lịch văn hóa - tâm linh. Bước sang giai đoạn sau năm 2035, trọng tâm chiến lược cần chuyển dịch sang các ngành công nghệ cao, dịch vụ tài chính chuyên sâu và hạ tầng đồng bộ. Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn đa cấp độ, bất động sản dưỡng lão, thiết bị y tế thông minh, hàng tiêu dùng thiết kế thân thiện với mọi lứa tuổi, cùng hệ thống tài chính, bảo hiểm và quản lý gia sản tuổi già.

Mục tiêu không chỉ là tạo thêm giá trị kinh tế từ nhu cầu của NCT, mà quan trọng hơn là xây dựng một xã hội trong đó NCT được sống khỏe mạnh, an toàn, độc lập, tiếp tục cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển; trong đó trí tuệ, kinh nghiệm và vốn sống của các thế hệ được phát huy thành nguồn lực cho đất nước. Vì vậy, phát triển KTB phải bảo đảm hài hòa 3 mục tiêu: tạo động lực tăng trưởng mới; phát huy đầy đủ tiềm năng, đóng góp của NCT; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định.