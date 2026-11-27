Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/11, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Trung có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 27/11, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ khoảng chiều cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 15–18 độ C, vùng núi 12–15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ C.

Riêng trong ngày 27/11, Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15–18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23–26 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24–27 độ C.

Thời tiết hôm nay 27/11: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa trên 350mm (ảnh minh họa).

Thời tiết Hà Nội ngày 27/11: Trưa chiều nắng, sáng và đêm trời rét

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 27/11 phổ biến có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17–19 độ C, cao nhất 25–27 độ C.

Đáng chú ý, khi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô trong đợt này được dự báo phổ biến 15–17 độ C.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khiến người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt vào sáng sớm và khi ra ngoài vào buổi tối.

Miền Trung mưa lớn, có nơi trên 350mm

Trong khi miền Bắc có nắng vào ban ngày, khu vực miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn mới.

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 27/11, đêm 26 và sáng sớm 27/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 19h ngày 26/11 đến 3h ngày 27/11 tại trạm Hòa Tâm (Đắk Lắk) đạt 33mm, trạm Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) ghi nhận 32,4mm.

Dự báo từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Tại TP Huế, lượng mưa dự báo phổ biến 100–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa từ 60–120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Từ đêm 27 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài đến sáng 30/11. Trong đó, từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Tây Nguyên ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày 27/11, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Phía Nam khu vực ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại cao nguyên Trung Bộ phổ biến 19–22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27–30 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, ban ngày trời nắng. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Riêng TP.HCM, ngày 27/11 trời có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM từ 26–28 độ C, cao nhất 32–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.