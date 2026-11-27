Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 từ ngày 27 đến 28/11.

Ảnh tư liệu: Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên, cũng là lần công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào. Việt Nam dành sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước của Lào.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào được hình thành, hun đúc từ trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khó. Hai bên luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau với tình đoàn kết gắn bó, tinh thần quốc tế trong sáng và đồng hành trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước sau này. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung đó trở thành tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo hai nước đặc biệt quan tâm. Quan hệ chính trị, ngoại giao không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Chỉ trong 10 tháng năm 2026, hai bên trao đổi hơn 120 đoàn, trong đó có 17 đoàn cấp cao.

Hiện hai nước tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nổi bật là Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, cùng các cơ chế trao đổi giữa hai Chủ tịch Quốc hội và nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Trên nền tảng tin cậy cao về mặt chính trị, thời gian qua, hợp tác Việt Nam-Lào ghi nhận nhiều thành quả. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được tăng cường, với hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics là trọng tâm.

Việt Nam là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Lào. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư mới ở nước bạn với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, tăng khoảng bốn lần so với cùng kỳ năm 2025. Hai nước đang nỗ lực nâng kim ngạch trao đổi thương mại lên 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng-an ninh được củng cố, đi vào chiều sâu, là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch… được triển khai thực chất, hiệu quả. Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Diễn ra khi hai nước hướng tới các mốc son như kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (1977-2027), chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, đưa hợp tác phát triển tương xứng tầm vóc quan hệ đặc biệt, đồng thời củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp, gắn bó và tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm là Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith sẽ tham dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, qua đó thể hiện sự ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao của Lào đối với vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong duy trì đối thoại, thúc đẩy đồng thuận, tăng cường phối hợp giữa các nước tiểu vùng Mê Công.

Cùng là thành viên của CLMV và ACMECS, Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác này, chung tay đóng góp tích cực, hiệu quả cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Đón tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự hai hội nghị cấp cao là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, qua đó cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm tạo dấu mốc mới trong trang sử hợp tác, hữu nghị đầy tự hào giữa hai nước, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục trở thành nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực.