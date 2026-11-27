Giải thể Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. (Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI).

Ngày 26/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2322/QĐ-TTg về việc giải thể Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Sau khi Tổ công tác giải thể, các bộ, cơ quan từng là thành viên tiếp tục chủ động rà soát, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Tổ công tác đặc biệt là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và điều phối giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành phát sinh trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác là chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành.

Tổ công tác cũng có trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương, được thành lập theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021, để tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan.

Bên cạnh công tác tham mưu, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, người dân; đề xuất hướng xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cấp, đồng thời kiến nghị khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quyết định mới, việc giải thể Tổ công tác không làm chấm dứt trách nhiệm của các bộ, cơ quan trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Các nhiệm vụ này tiếp tục được thực hiện theo chức năng, thẩm quyền quản lý nhà nước của từng cơ quan.