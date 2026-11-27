Hơn 20 năm qua, tuyến đường dài 3,5km qua thôn Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Lộc, vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Trong đó, có 1,5km đường đất; 2km đường bê tông đã xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Mong mỏi có một con đường kiên cố, an toàn của người dân nơi đây vì thế vẫn chưa thành hiện thực.