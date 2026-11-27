Cần thu dọn rác thải tại Km65+100, tỉnh lộ 108 địa phận xã Mường Bám
Tại vị trí Km65+100, tỉnh lộ 108 thuộc địa phận xã Mường Bám, người dân xả nhiều loại rác thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Đáng chú ý, rác thải ở bên sườn dốc, nếu không được thu gom sẽ trôi xuống khi có mưa lớn, túi nilon và bao bì khó phân hủy gây ảnh hưởng đến chất lượng đất sản xuất nông nghiệp. Đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng trên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/lam-bao-cung-snews/can-thu-don-rac-thai-tai-km65100-tinh-lo-108-dia-phan-xa-muong-bam-73Uii0gOR.html