Cán bộ, kỹ sư Nhà máy Thủy điện Sơn La vận hành hệ thống tại Trung tâm điều hành. Ảnh: PV

Chủ động điều hành, khai thác nguồn nước

Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động vận hành các nhà máy thủy điện. Các doanh nghiệp chủ động theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn, lượng nước về hồ, linh hoạt điều chỉnh phương án vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước, bảo đảm an toàn các tổ máy.

Quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La và Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Công ty Thủy điện Sơn La chủ động xây dựng các kịch bản vận hành theo từng thời kỳ. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, cho biết: Nhà máy Thủy điện Sơn La có 6 tổ máy, công suất lắp máy 2.400 MW. Các tổ máy được quản lý, vận hành an toàn, ổn định, tuân thủ phương thức và lệnh điều độ của NSMO. Năm 2026, EVN giao Nhà máy Thủy điện Sơn La sản xuất 8,593 tỷ kWh. Mặc dù gặp khó khăn do diễn biến thủy văn, Công ty tập trung khai thác hiệu quả nguồn nước, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện. Đến ngày 20/11, sản lượng điện của nhà máy đạt 7,741 tỷ kWh, bằng 90,74% kế hoạch năm.

Ca làm việc của công nhân Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến, do Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến quản lý, đưa vào vận hành từ năm 2013, nhà máy có công suất lắp máy 200 MW, gồm 2 tổ máy, sản lượng điện thiết kế bình quân 813,71 triệu kWh/năm. Công ty thường xuyên theo dõi dự báo khí tượng thủy văn, xây dựng kế hoạch sản xuất điện, tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và điều chỉnh phương án phát điện phù hợp với tình hình nguồn nước. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến, cho hay: Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn nước; đồng thời thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch, bảo đảm các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động điện. Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện đạt 743,33 triệu kWh, bằng 97,1% kế hoạch năm.

Tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn công trình

Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa là yêu cầu hàng đầu trong vận hành thủy điện. Vì vậy, cùng với kiểm tra trực tiếp, các nhà máy tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu và đổi mới phương thức quản trị để theo dõi tình trạng công trình, thiết bị, nâng cao khả năng cảnh báo và xử lý các tình huống bất thường.

Trung tâm điều khiển Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến.

Hằng năm, Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến đã xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra tình trạng hệ thống công trình, thiết bị, rà soát nhân lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cửa van xả lũ, đập tràn, thiết bị cơ khí thủy công cửa lấy nước theo quy định. Cùng với kiểm tra trực tiếp, đơn vị lắp hệ thống giám sát, cảm biến tự động. Kỹ sư Nguyễn Văn Hòa, trực chính trung tâm điều khiển, chia sẻ: Thông qua hệ thống cảm biến đo mực nước, trạm đo mưa, camera giám sát và thiết bị quan trắc được bố trí tại các vị trí quan trọng, cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi công trình, xây dựng phương án khai thác nguồn nước và bố trí lịch vận hành các tổ máy.

Còn tại Nhà máy Thủy điện Sơn La, công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị được kết hợp với ứng dụng hệ thống giám sát trực tuyến, robot kiểm tra, thiết bị bay không người lái (UAV) và phần mềm quản lý kỹ thuật, an toàn công trình. Dữ liệu vận hành được khai thác phục vụ phân tích, cảnh báo sớm những bất thường, từng bước chuyển từ bảo dưỡng định kỳ sang bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị.

Công nhân Nhà máy Thủy điện Sơn La sửa chữa tổ máy số 6.

Anh Hoàng Văn Tý, Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy thủy điện Sơn La, cho biết: Vận hành các tổ máy, chúng tôi xác định trước hết phải tăng cường quản lý, giám sát thiết bị; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ca trực, từng chức danh vận hành. Các thông số quan trọng của hệ thống được theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện, đánh giá và báo cáo khi có dấu hiệu bất thường. Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, khai thác hiệu quả hệ thống giám sát trực tuyến và các thiết bị đo kiểm chuyên dụng để thu thập, phân tích dữ liệu, qua đó cảnh báo sớm những bất thường của thiết bị.

Công tác quản lý nhà nước được Sở Công Thương tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn đập, hồ chứa và quy trình vận hành tại các nhà máy thủy điện; tập trung vào những hạng mục, thiết bị có vai trò trực tiếp đối với an toàn công trình như thân đập, vai đập, cửa nhận nước, cửa xả, thiết bị cơ khí - thủy công, hệ thống điện, thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Qua kiểm tra, Sở kịp thời yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại, hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn và chủ động ứng phó khi có tình huống bất thường. Các nhà máy được yêu cầu theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, mực nước, lưu lượng nước về hồ; thường xuyên rà soát, cập nhật phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm công trình vận hành an toàn, đúng quy định, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ du.

Ca làm việc của công nhân Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Sở chú trọng phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong theo dõi, giám sát hoạt động của các nhà máy, nhất là trong những thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình và vùng hạ du. Cùng với việc đôn đốc các chủ đập thực hiện nghiêm các quy định, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông tin, cảnh báo. Khi xả nước hoặc thay đổi chế độ vận hành có khả năng ảnh hưởng đến vùng hạ du, các nhà máy phải thông báo kịp thời đến chính quyền, cơ quan chức năng và người dân để chủ động phòng tránh.

Việc kết nối công nghệ với đổi mới phương thức quản trị tại doanh nghiệp, cùng sự tăng cường quản lý, giám sát của cơ quan chức năng đảm bảo các nhà máy thủy điện vận hành an toàn, khai thác hợp lý nguồn nước, duy trì sản lượng điện, đóng góp ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.