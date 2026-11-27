Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm qua, Ban Chuyên đề CATP đã làm tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của CATP, có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Bộ Công an, CATP về an ninh trật tự (ANTT); đấu tranh chống tư tưởng thù địch, quan điểm sai trái; nâng cao tinh thần cảnh giác, động viên cổ vũ Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (PCTP&TNXH) và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ); phản ánh các hoạt động của lực lượng CATP trong phong trào thi đua vì ANTQ và phong trào TDBVANTQ; thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống của người dân tại TPHCM và cả nước.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề CATP - phát biểu chỉ đạo hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ - Ban Giám đốc CATP, Ban Chuyên đề CATP tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; khắc phục khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân khách quan; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài trên các lĩnh vực, đưa tin nhanh chóng, kịp thời nhất là lĩnh vực ANTT và các hoạt động của lực lượng CATP. Tập thể lãnh đạo chỉ huy đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện nghiêm theo Quy chế làm việc, luôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả, tích cực, đổi mới chất lượng quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đảng ủy - Ban Biên tập luôn duy trì sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố đơn vị và duy trì sinh hoạt theo quy chế, quy định; giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; lãnh đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên thực hiện công tác quản lý cán bộ một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế là đơn vị báo chí.

Tập thể lãnh đạo và CBCS Ban Chuyên đề CATP đã đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao phó

Trong công tác tuyên truyền, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tin bài trên các lĩnh vực, tăng 10% số lượng tin, bài phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2025; Chủ trì thực hiện truyền thông chính sách trên nền tảng số, bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Bộ Công an chủ trì dự thảo được đăng tải trên chuyên trang điện tử; Chủ động định hướng, cung cấp thông tin, chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài CAND về chủ trương, chính sách của Bộ Công an, nhất là quá trình dự thảo các VBQPPL do Bộ Công an chủ trì xây dựng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội; Không để xảy ra sai sót về chính trị, đối ngoại hoặc ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND; Không có bài sai sót phải đính chính trên báo in, báo điện tử...

Những nỗ lực trong công tác tuyên truyền đã được các cấp ghi nhận và đánh giá cao, với 3 tác phẩm đạt giải báo chí cấp Trung ương, 3 tác phẩm đạt giải báo chí cấp Thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương khoảng 50 tuyến bài về các mô hình sáng tạo, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội; trao thư khen cho 13 tác phẩm báo chí xuất sắc... Những kết quả trên khẳng định công tác tuyên truyền đã được triển khai đúng định hướng, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành công chung của CATP.