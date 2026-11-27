Dữ dội nhất là ở Huế, thành phố trầm mặc, trữ tình, bình lặng, nên thơ… mà tự nhiên nổi sóng. Đến nỗi đích thân Giám đốc Sở Giáo dục phải… tự cứu mình bằng cách trực tiếp ký công văn gửi công an đề nghị làm rõ trắng đen về tin đồn liên quan đến mình, Giám đốc Sở Giáo dục. Mà những tin đồn ấy rất kinh khủng, khiến nhiều thứ sẽ sụp đổ, vỡ toang nếu có người tin.

Rồi ngay trong cuộc họp báo về việc này, sau ngày Nhà giáo một ngày, ông lại phải đứng ra phát biểu tiếp: "Nếu vi phạm về đạo đức thì ngành giáo dục quốc gia nói chung và ngành giáo dục Huế nói riêng sẽ vô cùng gian khó. Niềm tin của người học không còn tin vào người thầy, và chính người thầy cũng không còn tin vào người thầy nữa".

Trước đấy một chút là tin đồn… lây bệnh vì chơi Pickleball ở Quảng Trị và Đăk Lăk.

Mới nhất là tin đồn… bắt cóc.

Rộ lên tin một nhóm người có ý định bắt cóc một số cháu trai ở Hải Phòng. Và dù công an đã vào cuộc xác minh, rằng là không phải bắt cóc, thì vẫn có người cương quyết lên mạng khẳng định đấy là… bắt cóc. Và công an lại phải mở luật ra nói chuyện.

Công an Hải Phòng bác thông tin bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan Công an, "sau khi có thông tin chính thức về việc không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em, bà T. vẫn dùng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ nội dung không đúng về sự việc. Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, không liên quan đến vụ việc và không biết thực hư. Bà T. cho biết do lo lắng và bức xúc nhất thời nên đã đăng tải, chia sẻ những nội dung này.

Phòng An ninh mạng đang phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý vụ việc theo quy định".

Tôi thì, ngay hôm ấy đã tự thắc mắc: Sao lại có thể bắt cóc dễ thế? Và cho rằng khả năng bắt cóc là bằng không, bởi thứ nhất là các cháu khá đông, lại lớn cả rồi, lại không phải chỗ hẻo lánh. Bắt cóc, nếu có, một tới hai đứa là giỏi, thế số còn lại chúng... đứng nhìn à, không biết làm gì à?

Tất nhiên về phía người cho các cháu tiền, ít nhất là cũng phải xem lại cách ứng xử để không bị hiểu lầm. Lòng tốt, khi đặt không đúng chỗ, thì nhẹ nhất là bị... ăn đòn oan.

Thấy có vài nhà báo cũng đưa nhận định của mình về vụ này trên Facebook, và bị cư dân mạng vào… phẫn nộ, rằng là nếu con ông trong hoàn cảnh ấy thì sao, đợi đấy, sẽ đến lượt con ông...

Cũng mới hôm qua, công an thành phố Đồng Nai cho biết: "Công an xã Tân Lợi vừa xác minh, làm rõ và mời làm việc một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về nghi vấn bắt cóc trẻ em ở địa phương, góp phần ngăn chặn thông tin gây hoang mang trong nhân dân".

Vấn đề là, tại sao trong thời gian ngắn lại có nhiều tin đồn bắt cóc đến thế?

Tin đồn trên mạng cũng nhiều dạng. Có người cố tình dựng chuyện, có người thấy một đằng đoán một nẻo, có người tay nhanh hơn não, đọc và tin ngay, bèn phát tán, mang về nhà mình đăng lại.

Nó cũng như chúng ta sử dụng công cụ tìm kiếm Google và giờ là AI ấy, nó cung cấp theo yêu cầu của mình, nhưng mình phải có khả năng phát hiện nó nói sai. Tức nó tổng hợp từ các nguồn sai, thì người sử dụng phải biết lập luận, phản biện, đối chiếu, so sánh… trước khi sử dụng nó.

Cứ nhớ mãi những cú tin đồn đời đầu: "Các mẹ ơi biết gì chưa?", rồi "Ông chú Viettel"…, những tin đồn thời ấy, so với bây giờ, cách nhau một trời một vực, vì nó có vẻ… trong trẻo, ngây thơ hơn.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả