Gần con cháu để phòng ngừa từ sớm

Chăm sóc hai cháu ở lứa tuổi dễ chịu tác động từ bạn bè và môi trường xung quanh, bà Lưu Thị Vân hiểu rằng, người lớn cần gần gũi, trò chuyện để biết các cháu đang nghĩ gì, gặp những chuyện gì. Bà thường khuyên bảo, giúp các cháu hiểu tác hại của ma túy và những hệ lụy đối với bản thân, gia đình. Sự quan tâm ấy cũng giúp các cháu thêm tin cậy, dễ chia sẻ với người lớn khi gặp những lời rủ rê, lôi kéo.

Với chị Hoàng Thị Thùy Linh, những video, hình ảnh về tác hại của ma túy là tư liệu để trò chuyện với các con. Qua hình ảnh trực quan và lời giải thích của mẹ, các con dễ tiếp nhận, ghi nhớ những điều cần biết để tự bảo vệ mình. Cách làm của bà Vân và chị Linh đều bắt đầu từ việc dành thời gian cho con trẻ. Khi được lắng nghe và hướng dẫn, các em có thêm hiểu biết để nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối trước những lời rủ rê.

Bà Vân và chị Linh là những hội viên tích cực của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 19. Tháng 10-2025, chi hội xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”, được đông đảo hội viên hưởng ứng. Với hơn 150 hội viên, chi hội lấy phòng ngừa làm chính, chú trọng vai trò của gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi người trong phòng, chống tệ nạn này.

Những nội dung ấy gắn với các tình huống mà cha mẹ, ông bà cần quan tâm khi giáo dục con cháu, từ việc giải thích tác hại của ma túy đến hướng dẫn các em cách ứng xử trước lời rủ rê. Sinh hoạt chi hội cũng là dịp để chị em trao đổi về vai trò của người lớn trong việc lắng nghe, chia sẻ và giúp trẻ tự bảo vệ mình.

Chi hội vận động hội viên quan tâm giáo dục con em, nắm tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình để chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Việc vận động hội viên và các gia đình ký cam kết chấp hành quy định về phòng, chống ma túy được tiến hành thường xuyên. Chi hội còn duy trì các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng sự gắn kết giữa các gia đình, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở tổ dân phố.

Từ chi hội đến cộng đồng

Theo bà Trần Thị Đông, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường, cả 45 chi hội tại các tổ dân phố của phường đã xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”, thu hút hơn 3.100 thành viên tham gia. Qua sinh hoạt mô hình, hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy, đồng thời vận động người thân cùng thực hiện. Bà Trần Thị Đông cho hay: “Thông qua các mô hình, hội viên được nâng cao nhận thức, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và tích cực vận động người thân, gia đình cùng thực hiện”. Từ các chi hội, việc tuyên truyền đến được từng gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Cam Đường không ma túy.

Ở vùng cao, các cấp hội lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của địa bàn, gắn việc phòng, chống ma túy với xây dựng gia đình hạnh phúc. Tại thôn Phìn Chải, xã Y Tý, hai mô hình “Chi hội phụ nữ hạnh phúc” và “Chi hội phụ nữ không ma túy” ra mắt từ tháng 7-2026, thu hút hơn 150 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia. Qua hoạt động tuyên truyền, chị em có thêm kiến thức để trao đổi với người thân và vận động bà con cùng phòng ngừa ma túy.

Bà Chu Gì Xú, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Y Tý, chia sẻ: “Địa bàn có 100% hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc xây dựng mô hình có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên”. Theo bà, qua các hoạt động tuyên truyền, mỗi hội viên có thể trở thành một tuyên truyền viên, vận động người thân trong gia đình và đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng mô hình ở các chi hội khác.

Những mô hình ở Cam Đường, Y Tý là việc làm cụ thể của các cấp hội phụ nữ trong thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh. Từ các buổi tuyên truyền và sinh hoạt chi hội, nội dung cam kết được cụ thể hóa bằng việc vận động người thân chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phát hiện, phòng ngừa và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Ở mỗi địa bàn, tổ chức hội tập hợp chị em thông qua sinh hoạt chi hội, còn hội viên đưa những điều đã tiếp nhận vào việc chăm sóc, giáo dục con em và vận động người thân. Việc duy trì đều đặn những hoạt động ấy giúp công tác phòng ngừa có chỗ dựa ngay tại địa bàn dân cư, nơi chị em sinh sống hằng ngày.

Phòng, chống ma túy là công việc lâu dài, cần sự chung tay của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và người dân. Với các hội viên phụ nữ, công việc ấy được duy trì bằng những việc gần gũi, từ một cuộc trò chuyện với con cháu đến một buổi sinh hoạt cùng chị em trong chi hội. Khi mỗi gia đình chủ động phòng ngừa và mỗi hội viên tích cực vận động những người xung quanh, khu dân cư có thêm lực lượng cùng giữ gìn sự bình yên.