Sinh viên Học viện Ngoại giao tham gia khóa học Kỹ năng thuyết trình trước công chúng. Ảnh: DAV

Khi ranh giới trung thực trở nên khó nhận diện

Từ tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung đến xây dựng dàn ý, viết luận, lập trình và phân tích dữ liệu, AI đang tham gia ngày càng sâu vào hoạt động học tập, nghiên cứu. Nghiên cứu “Liêm chính học thuật trong kỷ nguyên AI tạo sinh: Thực trạng, thách thức và giải pháp cho giáo dục đại học” của nhóm tác giả Mai Thị Thúy Hà (Trường Đại học Phương Đông) và các cộng sự đã khảo sát 311 sinh viên. Kết quả cho thấy 309/311 sinh viên, tương đương 99,4%, từng sử dụng AI tạo sinh; trong đó 74,3% sử dụng thường xuyên hoặc hằng ngày.

Thực tế, một bài viết trôi chảy không đồng nghĩa với việc người học đã hiểu vấn đề; một kết quả phân tích có vẻ hợp lý cũng chưa chắc đã được kiểm chứng. Khi phụ thuộc quá mức vào câu trả lời do AI tạo ra, người học có nguy cơ đánh mất quá trình tư duy, phản biện và tự hình thành tri thức – những năng lực cốt lõi mà giáo dục cần bồi dưỡng.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học (ĐH) Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn trong học tập và nghiên cứu, nhưng trách nhiệm xác định điều gì đáng nghiên cứu, bằng chứng nào đủ tin cậy và kết quả nên được sử dụng ra sao vẫn thuộc về con người.

Theo ông, vai trò của người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải giúp người học hình thành năng lực phán đoán, tư duy độc lập và ý thức sử dụng tri thức có trách nhiệm. Trong nghiên cứu kỹ thuật, một lời giải được trình bày mạch lạc vẫn có thể chứa giả thiết không phù hợp; một đoạn mã chạy được chưa bảo đảm mô hình đúng; kết quả có vẻ hợp lý cũng không đồng nghĩa với độ tin cậy đã được chứng minh.

Từ góc nhìn đó, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh sự cần thiết phải quy định cụ thể việc sử dụng AI theo từng học phần, nhiệm vụ nghiên cứu. Người học cần biết công đoạn nào được phép sử dụng công nghệ, phần việc nào phải tự thực hiện và khi nào cần công khai mức độ AI tham gia. Quá trình nghiên cứu cũng cần được lưu lại để có thể kiểm chứng, từ nguồn tài liệu, dữ liệu gốc, các bước xử lý đến những nội dung có sự hỗ trợ của AI. Đặc biệt, người học phải kiểm tra lại tài liệu tham khảo, kết quả tính toán và không tùy tiện đưa dữ liệu cá nhân, dữ liệu mật hoặc tài liệu chưa công bố lên các nền tảng AI bên ngoài.

Xây dựng quy tắc thay vì chỉ tìm cách kiểm soát

Ở góc độ quản trị ĐH, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM cho rằng, việc kiểm soát AI tuyệt đối là không thể. Cách tiếp cận hiệu quả hơn là quản lý dựa trên các nguyên tắc minh bạch, hướng dẫn, kiểm tra và nâng cao năng lực sử dụng AI có trách nhiệm. Mỗi cơ sở giáo dục cần xây dựng quy tắc rõ ràng, xác định phạm vi được phép sử dụng, yêu cầu khai báo mức độ AI hỗ trợ trong bài tập, luận văn và công bố khoa học.

Đây cũng là hướng tiếp cận được thể chế hóa trong các quy định mới. Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành ngày 30/6/2026, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, dành Điều 10 quy định về bảo đảm liêm chính học thuật khi ứng dụng công nghệ. Văn bản yêu cầu việc sử dụng công nghệ số và AI trong đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu phải bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và phản ánh đúng năng lực người học, kết quả nghiên cứu. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ, phổ biến nhận thức, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Quyết định 2557/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đưa ra hướng dẫn về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp khi sử dụng AI. Theo đó, không được dùng AI để tạo dữ liệu giả, tài liệu tham khảo không có thật; không sử dụng tài liệu do AI tạo ra khi chưa kiểm chứng; đồng thời phải công khai công cụ, phiên bản và phạm vi sử dụng AI trong nghiên cứu theo yêu cầu.

PGS. Ali Al-Dulaimi - Trưởng khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho rằng, cần thay đổi cách thức đánh giá năng lực người học. Ông đề xuất tăng cường các hình thức đánh giá trực tiếp như vấn đáp, thuyết trình, phản biện, đánh giá quá trình và yêu cầu sinh viên giải thích, bảo vệ sản phẩm của mình. Theo ông, AI có thể hỗ trợ người học tìm hướng giải quyết vấn đề, nhưng sinh viên vẫn phải hiểu bản chất, tự kiểm chứng và chịu trách nhiệm về kết quả. Đây cũng là cách để nhà trường đánh giá năng lực thực chất, thay vì chỉ dựa vào một sản phẩm có thể được tạo ra bằng công cụ AI.