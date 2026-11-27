Trưởng thành từ những việc chung

Trong mùa thi năm 2025, Hoàng An trở lại điểm thi không phải với tư cách thí sinh mà là người dẫn dắt đội hình tình nguyện khoa Chính trị và Quốc tế học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) hỗ trợ các sĩ tử. Từ trải nghiệm của người từng đi qua kỳ thi, nam sinh hiểu, sự đồng hành của tình nguyện viên có ý nghĩa như thế nào với những thí sinh đang đứng trước một dấu mốc quan trọng.

Nguyễn Hoàng An (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội).

Đó không phải hoạt động tình nguyện đầu tiên của Hoàng An. Ngay từ năm thứ nhất đại học, nam sinh đã đảm nhận vai trò lớp trưởng, sau đó tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội ở cấp Khoa và Trường. Từ những công việc trong tập thể lớp đến nhiệm vụ chung của sinh viên toàn trường, Hoàng An dần hình thành thói quen chủ động nhận việc và theo đuổi đến cùng trách nhiệm được giao.

Mùa Hè năm 2025, sau chương trình "Tiếp sức mùa thi", Hoàng An cùng đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch "Mùa Hè Xanh" tại xã Song Khủa, tỉnh Sơn La. Với nhiệm vụ phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội, anh góp sức vào hoạt động chung của chiến dịch. Dịp này, Hoàng An còn đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường trao hơn 50 triệu đồng đóng góp của tập thể sinh viên cho Tỉnh Đoàn Sơn La, ủng hộ Quỹ “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Đến chiến dịch "Đông ấm" cùng năm, Hoàng An tiếp tục đảm nhận vai trò Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện của trường. Mùa Hè năm 2026, anh tham gia hoạt động tại xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai, với vai trò Đội phó. Những đóng góp trong các chiến dịch giúp Hoàng An nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND xã Nậm Có, bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Với Hoàng An, mỗi chuyến đi không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa hay cơ hội tích lũy thành tích. Đó còn là dịp để anh rèn luyện khả năng phối hợp, tổ chức công việc và ý thức trách nhiệm trong tập thể. Qua mỗi nhiệm vụ, anh có thêm trải nghiệm về cách lắng nghe, trao đổi và cùng mọi người hoàn thành công việc chung.

Hiện nay, Hoàng An là Bí thư Liên Chi đoàn khoa Chính trị và Quốc tế học, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên nhà trường. Bên cạnh việc tham gia tổ chức các hoạt động, anh còn dành sự quan tâm đến việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên khóa dưới.

Là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Hoàng An khuyến khích các bạn bắt đầu từ những việc vừa sức, chủ động đọc tài liệu, đặt câu hỏi và trao đổi về vấn đề mình quan tâm. Với sinh viên mới vào trường, anh chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp việc học, lắng nghe khi làm việc nhóm và hoàn thành đến nơi đến chốn nhiệm vụ đã nhận.

Phạm Đoàn Việt Anh (K69, chuyên ngành Chính trị học) chia sẻ: “Lúc mới vào trường, anh An hay nhắc chúng mình hãy nghĩ xem mình muốn học được gì sau những năm đại học. Anh chia sẻ cách sắp xếp việc học, cách lắng nghe khi làm việc với các bạn và làm đến nơi đến chốn việc mình đã nhận. Khi tham gia hoạt động Đoàn, anh động viên chúng mình bắt đầu từ một việc vừa sức, hiểu việc đó có ích gì cho tập thể, rồi cùng nhau làm. Mình quý anh ở chỗ, có gì chưa hiểu, chúng mình đều hỏi thoải mái. Từ những việc nhỏ như vậy, mình dần hiểu thế nào là sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người”.

TS Đặng Anh Dũng - Giảng viên khoa Chính trị và Quốc tế học, Chủ nhiệm lớp K68, nhận xét, Hoàng An là sinh viên lễ phép, chăm chỉ, có trách nhiệm với việc học và có tố chất theo đuổi ngành Chính trị học. Theo thầy, sự gương mẫu của một đảng viên trẻ thể hiện ở việc chủ động nhận công việc chung và biết quan tâm, dìu dắt sinh viên khóa sau.

Nỗ lực học tập, hướng tới những giá trị lớn hơn

Không chỉ tích cực trong hoạt động Đoàn, Hội, Hoàng An còn duy trì sự nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là công nhân, nam sinh hiểu những cơ hội mình có được hôm nay là kết quả từ sự chắt chiu, cố gắng của gia đình. Điều đó trở thành động lực để Hoàng An nỗ lực trong từng học kỳ.

Nam sinh từng nhận học bổng Khoa học cơ bản năm học 2023 - 2024 và học bổng khuyến khích học tập trong các học kỳ, năm học 2024 - 2025, 2025 - 2026. Năm học 2025 - 2026, Hoàng An đạt điểm trung bình 3.77/4.0, xếp loại Xuất sắc; đồng thời được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, năm học 2024 - 2025.

Niềm yêu thích ngành học cũng đưa Hoàng An đến với nghiên cứu khoa học. Cùng TS Phùng Chí Kiên, anh có bài viết về chính sách công bảo vệ quyền con người tại Thụy Điển và một số liên hệ cho Việt Nam, đăng trên tạp chí khoa học của ĐHQG Hà Nội. Một nghiên cứu khác về sự chuyển dịch tư duy chiến lược và đối ngoại Việt Nam từ Đại hội XIII đến Đại hội XIV được công bố tại hội thảo khoa học quốc gia và in trong sách về những điểm mới của văn kiện Đại hội XIV.

Năm học 2026 - 2027, Hoàng An được nhà trường phê duyệt thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thuộc diện đầu tư trọng điểm. Anh cũng từng đại diện sinh viên trường tham dự hội nghị lấy ý kiến thanh niên về hai dự án luật. Bên cạnh đó, Hoàng An cộng tác viết về các vấn đề nông thôn, lựa chọn những chủ đề gần gũi với quê hương như “Nông thôn đổi thay, mở cơ hội phát triển cho người dân” và “Giữ hồn làng quê, bồi đắp sức sống cộng đồng nông thôn”.

Ngoài học tập và hoạt động xã hội, Hoàng An còn tích cực tham gia thể thao. Anh từng giành danh hiệu "Vua phá lưới" giải bóng đá truyền thống của trường năm 2025, cùng đồng đội đạt ngôi á quân VNU Cup 2025. Tại Đại hội thể thao trường, năm học 2024 - 2025, Hoàng An được bình chọn là cầu thủ xuất sắc môn bóng đá và giành hai Huy chương Vàng cầu lông đơn nam, đôi nam.

Năm học 2026 - 2027, Hoàng An là một trong sáu sinh viên của trường nhận học bổng Pony Chung. Nam sinh hiện tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, chuẩn bị dự định học lên cao, sau khi tốt nghiệp, để đào sâu chuyên môn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nhìn lại hành trình từ một sinh viên năm thứ nhất đến khi đảm nhận các vị trí trong công tác Đoàn, Hội, Hoàng An cho rằng, điều quan trọng không nằm ở việc bắt đầu với nhiệm vụ lớn hay nhỏ, mà ở thái độ đối với công việc mình được giao.

“Cách chúng ta làm những việc nhỏ cũng chính là cách chúng ta sẽ thực hiện những việc lớn. Vì vậy, hãy luôn nỗ lực và làm hết trách nhiệm, dù đó chỉ là những công việc nhỏ bé nhất”, Hoàng An chia sẻ.

Ảnh: NVCC