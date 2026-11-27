Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Yên, mỗi ngày, 378 học sinh thuộc 8 lớp được nhà trường tổ chức ăn 3 bữa tại trường. Để bảo đảm dinh dưỡng và ATTP, nhà trường bố trí 7 nhân viên cấp dưỡng phụ trách các khâu từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn.

Từ lựa chọn đơn vị cung ứng, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm đến quy trình chế biến, bảo quản đều được thực hiện chặt chẽ. Khu vực bếp ăn, dụng cụ chế biến và đồ dùng ăn uống được vệ sinh thường xuyên; nhân viên cấp dưỡng chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh cá nhân, sử dụng trang phục bảo hộ.

Bà Trần Thị Hải Yến - nhân viên cấp dưỡng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Yên chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định bảo đảm ATTP là trách nhiệm quan trọng. Từng khâu từ tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu đến sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều được thực hiện cẩn thận, đúng quy trình, nhằm mang đến cho học sinh những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng”.

Cùng với thực hiện nghiêm quy trình chế biến, nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bếp ăn, chú trọng kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh khu vực chế biến.

Bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Mậu A 1 luôn được chú trọng bảo đảm ATTP, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ.

Bà Triệu Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Yên cho biết: “Nhà trường xác định ATTP trong bếp ăn tập thể là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi chú trọng kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, thực hiện nghiêm quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở nhân viên cấp dưỡng. Qua đó, bảo đảm chất lượng bữa ăn, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt của học sinh”.

Thực hiện Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP, UBND xã Mậu A đã chủ động rà soát, phân loại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, trạm y tế và đơn vị liên quan. Ban Chỉ đạo về ATTP được kiện toàn, duy trì cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Cùng với hướng dẫn, xã tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, tập trung vào các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể trường học. Trong kỳ báo cáo, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 185/193 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, đạt 95,9%; qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở vi phạm. Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm.

Nội dung tập trung hướng dẫn điều kiện bảo đảm ATTP, lựa chọn và bảo quản nguyên liệu, vệ sinh trong chế biến, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ông Lưu Quang Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A cho biết: “Việc phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong nắm tình hình, quản lý các cơ sở và tổ chức kiểm tra, giám sát ngay tại địa bàn. Qua đó, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước được nâng lên. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa các nguy cơ mất ATTP”.

Bảo đảm ATTP là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, cơ quan chuyên môn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và mỗi người dân. Với việc chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, Mậu A đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ATTP, hướng tới xây dựng môi trường thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.