Điều kiện để nâng cao năng lực, thích ứng với biến động xã hội

Học tập suốt đời là tư tưởng xuyên suốt trong quan điểm giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Người từng căn dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”; đồng thời nhấn mạnh việc học không chỉ diễn ra ở trường lớp, sách vở mà còn từ thực tiễn cuộc sống, từ Nhân dân. Người không chỉ đề cao việc học chính quy ở nhà trường, mà còn mở rộng ra không gian xã hội, gắn học tập với đời sống, lao động nhằm trao cơ hội học tập cho mọi người.

Theo TS. Nguyễn Thị Mai Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, tinh thần ấy được cụ thể hóa qua nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, từ yêu cầu xây dựng nền giáo dục thường xuyên cho mọi người, chuyển dần mô hình giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; đến định hướng xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp.

Hoạt động đào tạo nghề tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Quang Phương

Trong bài viết “Học tập suốt đời” ngày 2/3/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, khẳng định học tập suốt đời là con đường để mỗi người “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”, “trở thành những người hữu dụng”.

TS. Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, học tập suốt đời vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ công dân theo Hiến định. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng, yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, việc học tập liên tục trở thành điều kiện để mỗi người nâng cao năng lực, thích ứng với biến động của thị trường lao động và đời sống xã hội.

Cơ hội học tập chưa đồng đều, thiếu kết nối với nhu cầu thị trường

Để bảo đảm hành lang pháp lý cho hoạt động giáo dục và đào tạo, thời gian qua, hệ thống pháp luật về giáo dục tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, đối chiếu các nội dung liên quan tới học tập suốt đời và pháp luật về giáo dục, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa chỉ ra một số khoảng trống pháp lý.

Luật Giáo dục hiện hành chủ yếu điều chỉnh hệ thống giáo dục quốc dân (chính quy và thường xuyên) nhưng chưa bao quát toàn diện các thiết chế, cơ chế, nguồn lực và trách nhiệm học tập suốt đời của mọi người dân.

So với yêu cầu, quá trình triển khai chủ trương học tập suốt đời ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Thực tế, cơ hội học tập chưa đồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.

Việc kết nối giữa học tập suốt đời với nhu cầu thị trường lao động còn hạn chế; cơ chế công nhận kết quả học tập ngoài nhà trường chưa hoàn thiện. Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và đội ngũ tại một số cơ sở giáo dục thường xuyên cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, tâm lý coi trọng giáo dục chính quy, bằng cấp vẫn tồn tại ở một bộ phận người dân, trong khi các hình thức học tập linh hoạt ngày càng trở nên cần thiết.

Hoàn thiện thể chế, xây dựng văn hóa học tập

Khuyến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý cho học tập suốt đời, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa đề xuất xây dựng Luật Học tập suốt đời. Trong Kết luận 91/KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW nêu rõ cần sớm xây dựng Luật Học tập suốt đời; và theo phân công của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Học tập suốt đời.

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho học tập suốt đời. Ảnh: Mai Anh

Mục tiêu hướng tới qua Luật Học tập suốt đời là cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với sự học; để học tập không chỉ là nhu cầu mà còn là trách nhiệm của công dân.

"Luật Học tập suốt đời chính là chế tài cần thiết cho việc được đi học (quyền) và phải đi học (nghĩa vụ) của công dân Việt Nam. Như vậy, về căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn là đầy đủ" - TS. Nguyễn Thị Mai Hoa khẳng định.

Đặc biệt, cần luật hóa những chính sách khuyến khích học tập suốt đời như đầu tư hạ tầng và công nghệ học tập số; xây dựng cơ sở dữ liệu học tập suốt đời cho mỗi công dân, lưu trữ kết quả học tập từ chính quy đến phi chính quy, không chính quy làm căn cứ công nhận và quy đổi tín chỉ. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi tiếp cận các hình thức học tập phù hợp.

Cùng với hoàn thiện thể chế, cần đề cao việc xây dựng văn hóa học tập trong toàn xã hội, hình thành ý thức tự học từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Các phong trào “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” cần gắn với những giá trị của xã hội số, khuyến khích mỗi người coi học tập là lẽ sống và niềm tự hào.

TS. Nguyễn Thị Mai Hoa khẳng định, học tập suốt đời đã, đang và sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Khi tinh thần “học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân” trở thành chuẩn mực của toàn xã hội, học tập suốt đời sẽ thực sự là nền tảng vững chắc để đất nước vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới.