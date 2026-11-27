"Vì một cộng đồng không ma túy - Vì cuộc sống bình yên"

Trao đổi với Người Đưa Tin, thầy Lương Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, nhà trường vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và triển khai các hoạt động an sinh xã hội dành cho học sinh vùng biên.

"Đây không chỉ là dịp để các em được giao lưu, thể hiện sự hiểu biết và khả năng sáng tạo mà còn là cơ hội để mỗi học sinh tự trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức phòng tránh các tệ nạn xã hội, biết nói không với ma túy, thuốc lá, thuốc lá điện tử và các tai tệ nạn khác...", thầy Hiệp nói.

Chương trình ngoại khóa tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Vì một cộng đồng không ma túy - Vì cuộc sống bình yên” và chiến dịch “Không một mình 2026”.

Tại chương trình, các em học sinh đã được cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy; các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống các loại hình ma túy; những nguy cơ tiềm ẩn từ thuốc lá điện tử, mạng xã hội....

Qua những chia sẻ gần gũi, thiết thực, các em hiểu rõ hơn về những hệ lụy nghiêm trọng mà ma túy, thuốc lá điện tử có thể gây ra đối với sức khỏe, học tập, tương lai của bản thân cũng như gia đình và xã hội.

Cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy.

Những câu hỏi về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để kiểm tra kiến thức của học sinh.

Đồng thời, cán bộ tuyên truyền trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống liên quan đến ma túy.

Thầy Hiệp khẳng định, thông qua hoạt động ý nghĩa này, nhà trường và Công an tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, biết bảo vệ bản thân, quan tâm đến bạn bè và cùng chung tay xây dựng một môi trường học đường "an toàn – thân thiện – lành mạnh, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội".

Lan tỏa chiến dịch "Không một mình 2026", bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chiến dịch "Không một mình 2026" với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn học sinh chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Tại Hà Tĩnh, chiến dịch hướng tới trang bị kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng mạng lưới đồng hành, hỗ trợ trẻ em từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Thông điệp "Kết nối không tổn thương" của chiến dịch mang 2 ý nghĩa xuyên suốt.

Thứ nhất, kết nối để được bảo vệ: Khi gặp sự cố trên không gian mạng, trẻ em và thanh thiếu niên cần chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn đáng tin cậy để được lắng nghe, hỗ trợ, thay vì âm thầm đối diện một mình.

Thứ hai, kết nối nhưng không gây tổn thương: mỗi bình luận, tin nhắn hay lượt chia sẻ đều có thể tác động đến người khác.

Vì vậy, mỗi người cần nói không với hành vi bắt nạt, xúc phạm, phát tán thông tin riêng tư hoặc lan truyền nội dung gây tổn thương; đồng thời biết cân nhắc trước mỗi tương tác, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và nhân văn.

Nhà báo Phan Xuân Hồng, Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Hà Tĩnh và nhà hảo tâm đã trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những phần quà ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Anh Tiến, Phó trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, đặc biệt là trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và chủ động phòng tránh các tệ nạn xã hội.

Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh, mong muốn thông qua buổi ngoại khóa, mỗi em học sinh sẽ tích cực lắng nghe, chủ động tìm hiểu kiến thức, mạnh dạn giao lưu, học hỏi để biết bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tại buổi hoạt động, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Niềm tin số và các nhà hảo tâm đã trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật những phần quà ý nghĩa.

Tại Hà Tĩnh, chiến dịch "Không một mình 2026" diễn ra từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 10/12/2026, triển khai trong trường học, cộng đồng và môi trường số. Đặc biệt, chiến dịch "Không một mình" mang đến những thông điệp ý nghĩa, khuyến khích các em biết chia sẻ, lên tiếng khi gặp khó khăn, nguy hiểm và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô, những người đáng tin cậy.