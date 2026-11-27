Lời Tòa soạn: Có những giấc mơ lớn bắt đầu từ những bản làng xa xôi, nơi con đường đến trường còn nhiều gian khó. Bằng nghị lực và khát vọng vươn lên, nhiều người trẻ dân tộc thiểu số đã chinh phục những kỳ thi, bước vào giảng đường đại học, từng bước thay đổi tương lai bằng tri thức. Qua những kỳ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, những tấm gương ấy không chỉ được ghi nhận, tiếp thêm động lực mà còn lan tỏa niềm tin vào sức mạnh của giáo dục trong việc mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ vùng cao. VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Những giấc mơ lớn từ bản làng”, kể về hành trình vượt khó, vươn lên và khát vọng đổi thay của những người trẻ.

Bảo lưu một năm để điều trị bệnh

Địch Thị Lợi (sinh năm 2005, quê Lạng Sơn), phát hiện khối u ở hàm từ những năm học THCS và từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, đến năm lớp 10, khi đang học tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, khối u tái phát, buộc nữ sinh phải phẫu thuật một lần nữa.

Khi ấy, quá trình điều trị kéo dài hơn dự kiến khiến thời gian nghỉ học của Lợi vượt quá quy định.

“Bố mẹ quyết định để em bảo lưu kết quả học tập một năm, tập trung chữa bệnh và ổn định sức khỏe”, Lợi nhớ lại. Khoảng thời gian ấy, cuộc sống của Lợi thường xuyên gắn với bệnh viện K.

Quãng thời gian phải tạm dừng việc học khiến nữ sinh không khỏi buồn và lo lắng. Vốn nhút nhát, rụt rè, Lợi lo sợ sau một năm xa trường sẽ khó bắt nhịp với chương trình, phải làm quen lại với thầy cô, bạn bè.

Vì thế, ngay khi sức khỏe dần ổn định, vào những lúc rảnh rỗi, nữ sinh thường đọc sách, tranh thủ ôn lại kiến thức của học kỳ đã qua.

Địch Thị Lợi hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dù vậy, ngày trở lại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Lợi vẫn không tránh khỏi cảm giác hoài nghi về khả năng của bản thân. Những môn khoa học tự nhiên vốn đã khó, nay càng trở thành thách thức khi kiến thức bị đứt quãng.

Nhưng rồi, nhớ lại nỗi mong mỏi được trở lại trường của chính mình và sự lo lắng của bố mẹ, Lợi như được tiếp thêm động lực.

“Em thấy mình khi ấy chưa đủ cố gắng. Vì vậy, khi gặp kiến thức chưa hiểu, em chủ động hỏi thầy cô, bạn bè để bổ sung những phần còn thiếu”, Lợi chia sẻ.

Với môn Ngữ văn, Lợi duy trì thói quen đọc sách, tìm hiểu các tác phẩm văn học để mở rộng vốn hiểu biết, nâng cao khả năng cảm thụ.

Sau mỗi lần đọc, nữ sinh thường ghi lại cảm nghĩ, nhận định để hiểu sâu hơn vấn đề. Lợi cũng chủ động cập nhật tin tức, quan tâm tới các sự kiện văn hóa, xã hội để rèn luyện tư duy phản biện, nhìn nhận sự việc từ nhiều chiều, đồng thời có thêm chất liệu cho bài làm văn.

Ấp ủ ước mơ làm giáo viên vùng cao

Sự nỗ lực của Lợi dần được đền đáp. Năm lớp 10, Lợi giành giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Huy chương Đồng tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Sang lớp 11, nữ sinh tiếp tục đạt giải Ba môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Ba ở kỳ thi vượt cấp cấp tỉnh và Huy chương Đồng tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Đến năm lớp 12, Lợi giành giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cũng trong năm này, Lợi được Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) vinh danh là học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

“Em rất vui và bất ngờ với những kết quả này”, nữ sinh nói.

Sinh ra trong gia đình người Cao Lan, Lợi cho biết bản thân không có nhiều cơ hội tiếp cận các thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại hay tham gia những lớp học nâng cao. Tuy nhiên, Lợi không coi xuất phát điểm ấy là lý do để tự ti mà xem đó là động lực để cố gắng.

Lợi là cựu học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp THPT, Lợi được tuyển vào lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, Lợi tiếp tục duy trì kết quả học tập tốt với 2 năm đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc, điểm trung bình tích lũy 3,88/4,0. Lợi được kết nạp Đảng khi đang học tập tại trường.

Lợi cho hay trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt là khi phải tạm dừng việc học để điều trị bệnh, em đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều thầy cô. Tình cảm ấy khiến nữ sinh ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên, đồng hành và tiếp thêm động lực cho học trò.

Vì thế, Lợi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể trở về Lạng Sơn hoặc những địa bàn còn nhiều khó khăn để công tác. Nữ sinh kỳ vọng mang tri thức đến gần hơn với những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

“Em mong mình sẽ trở thành một nhà giáo mẫu mực, có thể truyền đạt kiến thức dễ hiểu, tạo động lực để học sinh cố gắng và khao khát sống có ích. Nếu được đứng lớp ở một ngôi trường vùng cao, em muốn học trò nhớ về mình qua những giờ học Văn say sưa, những bài giảng hay và xúc động, trong đó có cả những bài học làm người”, nữ sinh chia sẻ.