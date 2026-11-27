Học sinh tìm hiểu về đường biên, cột mốc trong chương trình “Tiết học biên cương” tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Những tiết học đặc biệt

Không bảng đen, không bục giảng quen thuộc, những “lớp học” đặc biệt được mở ra giữa vùng biên giới. Giáo án là đường biên, cột mốc cùng những câu chuyện về người lính nơi tuyến đầu. Tại chương trình “Tiết học biên cương” do Đồn Biên phòng Tùng Vài phối hợp với Trường PTDT bán trú Tiểu học Tả Ván tổ chức, học sinh được tìm hiểu về đường biên, cột mốc, nghe cán bộ, chiến sĩ giới thiệu về chủ quyền lãnh thổ và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Em Giàng Thị Phương, học sinh lớp 5B, Trường PTDT bán trú Tiểu học Tả Ván, chia sẻ: “Được trực tiếp tìm hiểu về đường biên, cột mốc và nghe các chú bộ đội kể chuyện tuần tra, bảo vệ biên giới, chúng em hiểu hơn ý nghĩa của từng cột mốc, cảm nhận được sự vất vả của người lính. Em càng thêm cảm phục các chú bộ đội, thêm yêu từng tấc đất quê hương và tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để sau này góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước”.

Cô giáo Hoàng Thị Chinh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Với 563 học sinh, nhà trường luôn chú trọng đổi mới hoạt động giáo dục, trong đó có sự phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức các buổi ngoại khóa, trải nghiệm thực tế. Những hoạt động này giúp học sinh tìm hiểu thêm về lịch sử, địa lý địa phương, đồng thời giúp việc học các môn Lịch sử, Địa lý trở nên sinh động, gần gũi hơn thông qua những trải nghiệm ngoài lớp học.

Bên cạnh giáo dục về chủ quyền, các tiết học còn chú trọng tuyên truyền pháp luật, giúp học sinh nhận diện và phòng tránh những hành vi vi phạm.

Vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Trường PTNT TH&THCS Minh Tân và Trường PTNT TH&THCS Thanh Thủy tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.000 học sinh. Nội dung tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống ma túy, mua bán người và những hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới. Học sinh được hướng dẫn nhận diện các hành vi xâm phạm mốc giới, xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho buôn lậu và cảnh giác trước thông tin sai lệch về biên giới trên mạng xã hội.

Trung úy Đàm Đức Mạnh, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, cho biết: Đơn vị chú trọng lựa chọn những nội dung, tình huống gần gũi với đời sống học sinh để các em dễ tiếp thu, ghi nhớ. Qua đó, các em không chỉ biết cách nhận diện, phòng tránh hành vi vi phạm mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, nhắc nhở người thân chấp hành pháp luật, cùng giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, các chương trình “Tiết học biên cương” còn lồng ghép giáo dục truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Học sinh được nghe kể chuyện về người lính bám bản, giữ đất; tham quan doanh trại, khu tăng gia sản xuất, tìm hiểu nền nếp sinh hoạt và thực hành gấp chăn, màn nội vụ. Qua những hoạt động này, các em hiểu hơn về cuộc sống, công việc và tinh thần trách nhiệm của người lính nơi biên cương.

Từ bài học đến trách nhiệm

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trên 30 buổi “Tiết học biên cương”, thu hút hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh và đoàn viên, thanh niên tham gia. Các chương trình được triển khai linh hoạt theo điều kiện từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, kết hợp tuyên truyền, trải nghiệm và giao lưu, góp phần đưa kiến thức về biên giới, pháp luật đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Việc tổ chức “Tiết học biên cương” đã đưa kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, pháp luật biên giới đến với học sinh bằng hình thức trực quan, phù hợp với đặc điểm địa bàn; qua đó giúp các em hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ chủ quyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy chế biên giới.

Từ những bài học trực quan, học sinh hiểu hơn về vùng đất mình sinh sống và trách nhiệm giữ gìn biên giới. Với các em, trách nhiệm ấy bắt đầu từ việc học tập, chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm. Những kiến thức được trang bị hôm nay sẽ góp phần hình thành ý thức công dân, lan tỏa trách nhiệm bảo vệ chủ quyền từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng.