Năm 2016, sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo Cao Thị Hà trở về quê hương Bát Xát, bắt đầu hành trình gắn bó với nghề trên chính mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Cô giáo Cao Thị Hà hướng dẫn trẻ trong giờ học steam.

Những ngày đầu đứng lớp, hành trang của cô Hà là kiến thức được học trên giảng đường và tình yêu dành cho trẻ nhỏ. Qua thời gian, thực tế công việc đã dạy cô nhiều hơn những trang giáo án, đó là sự kiên nhẫn khi dỗ dành những em bé còn bỡ ngỡ ngày đầu đến lớp, là sự tỉ mỉ trong từng bữa ăn, giấc ngủ hay những đêm trăn trở tìm cách để mỗi giờ học trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với trẻ.

Cô Hà chia sẻ: “Tôi từng công tác tại Trường Mầm non Trịnh Tường (huyện Bát Xát cũ) sau đó là Trường Mầm non Bản Vược. Sau sáp nhập, tôi tiếp tục dạy tại phân hiệu Bản Vược, Trường Mầm non Bát Xát. Trong quá trình công tác, tình yêu thương của các em nhỏ, niềm vui mỗi ngày đến lớp và sự tận tâm của đồng nghiệp đã tiếp thêm động lực để tôi gắn bó với nghề. Được làm việc và cống hiến trên chính quê hương mình luôn là điều khiến tôi tự hào, thôi thúc tôi nỗ lực để chăm sóc, giáo dục các con ngày càng tốt hơn”.

Mùa đông ở vùng cao thường đến sớm, cái lạnh cũng buốt hơn. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, để các con có giấc ngủ trưa ấm áp, cô Hà luôn dành sự quan tâm đến từng em nhỏ. Lặng lẽ bước chân, cô nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn, đắp kín cho từng em. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé, bình dị ấy lại chứa đựng sự chăm sóc chu đáo và tình yêu thương sâu sắc của người giáo viên dành cho trẻ.

Cô Hà chia sẻ: “Trẻ còn nhỏ, khi ngủ thường hay đạp chăn, nhất là vào mùa đông, nếu không để ý rất dễ bị lạnh. Vì vậy, giờ ngủ trưa, tôi đến từng chỗ các con nằm, đắp lại chăn cho các con. Tôi mong muốn mỗi em nhỏ đều cảm nhận sự ấm áp, an toàn và yêu thương như đang ở trong chính ngôi nhà của mình”.

Cô giáo Cao Thị Hà cùng các em tham gia giờ học thể chất tại trường.

Là giáo viên công tác tại địa bàn vùng biên, cô Hà thấu hiểu những thiệt thòi của nhiều em nhỏ nơi đây. Cuộc sống của không ít gia đình còn khó khăn, bố mẹ bận rộn mưu sinh, có người lại phải đi làm xa. Vì thế, cô luôn chú trọng đến từng bữa ăn, giấc ngủ, quan sát những thay đổi nhỏ trong tâm lý, sức khỏe của trẻ để kịp thời động viên, chia sẻ.

Sự tận tâm ấy góp phần tạo dựng niềm tin với phụ huynh, duy trì nền nếp học tập cho trẻ. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của lớp do cô phụ trách luôn đạt trên 95%. Qua từng ngày đến lớp, các em ngày càng mạnh dạn trong giao tiếp, tự tin tham gia hoạt động tập thể, biết đoàn kết và chia sẻ với bạn bè.

Không chỉ chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, cô Hà còn dành nhiều tâm huyết đổi mới hoạt động giáo dục. Với trẻ mầm non, vui chơi chính là con đường tự nhiên và hiệu quả để tiếp nhận kiến thức, hình thành kỹ năng. Bởi vậy, cô luôn chú trọng vận dụng kiến thức chuyên môn, linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp với tâm lý và khả năng của trẻ.

Đặc biệt, trong hoạt động góc, cô xây dựng những không gian trải nghiệm gần gũi, để trẻ tự lựa chọn vai chơi, phát huy trí tưởng tượng và học cách giao tiếp, chia sẻ với bạn bè.

Cô giáo Cao Thị Hà ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại trường.

Trước yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, cô Hà tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động chuyên môn, sáng tạo bài giảng điện tử, video, học liệu và trò chơi tương tác phù hợp với trẻ mầm non. Cô có nhiều sáng kiến được triển khai trong thực tiễn, tiêu biểu như: năm học 2024 - 2025 với sáng kiến “Tạo hứng thú cho trẻ thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tại lớp 5 tuổi A1”; năm học 2025 - 2026 với sáng kiến “Ứng dụng trò chơi tương tác số (PowerPoint/Quiz) nhằm nâng cao hứng thú học toán cho trẻ lớp 5 tuổi A2”, được công nhận áp dụng vào thực tiễn. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, khơi gợi hứng thú khám phá ở trẻ và lan tỏa tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong nhà trường.

Sự nỗ lực trong chuyên môn đã giúp cô Hà đạt nhiều thành tích nổi bật: năm học 2023 - 2024, giành giải Nhất Hội thi Sáng tạo mầm non cấp tỉnh; năm học 2024 - 2025, đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hai lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực chuyên môn, tinh thần sáng tạo và tâm huyết của cô trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Cô giáo Cao Thị Hà nhận khen thưởng tại Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non", năm học 2024 - 2025.

Đánh giá về cô giáo Cao Thị Hà, bà Trần Thị Hồng Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bát Xát cho biết: “Cô Hà là giáo viên trẻ, có năng lực chuyên môn, rất nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong quá trình công tác, cô luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, tham gia các phong trào thi đua và hoạt động tập thể của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Năm học 2025 - 2026, Phân hiệu Bản Vược, Trường Mầm non Bát Xát có 275 trẻ/12 lớp, trong đó trẻ dân tộc thiểu số chiếm 64%; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được học 2 buổi/ngày; 78/78 trẻ hoàn thành chương trình học; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 6% so với đầu năm học.

Từ tình yêu dành cho trẻ thơ và khát vọng cống hiến trên quê hương, cô giáo trẻ Cao Thị Hà đang góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong giáo dục mầm non. Những việc làm bình dị, những giờ học đầy hứng thú và sự tiến bộ của mỗi em nhỏ chính là thành quả đẹp nhất trên hành trình gieo những hạt mầm tri thức, yêu thương cho tương lai.