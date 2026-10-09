U17 nữ Việt Nam lập kỷ lục lịch sử

Chiến thắng trên sân Bà Rịa (TPHCM) tối 8/10 giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko vượt qua cột mốc thắng đậm 16-0 mà tuyển nữ quốc gia từng thiết lập trước Maldives ở vòng loại Asian Cup năm 2021.

"Trước khi trận đấu diễn ra, tôi bảo các cầu thủ phải ghi 20 bàn", HLV Okiyama Masahiko tiết lộ sau chiến thắng lịch sử của U17 Việt Nam.

Nhà cầm quân Nhật Bản đặt ra mục tiêu này không chỉ để phá kỷ lục, mà còn giúp đội nhà giành lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng D với Kyrgyzstan.

Trước đó, U17 nữ Việt Nam thắng Palestine 6-0 ở trận ra quân, trong khi Kyrgyzstan đè bẹp Quần đảo Bắc Mariana 18-0, rồi vượt qua Palestine 2-1. Vì vậy, đội chủ nhà cần thắng cách biệt ít nhất 14 bàn để chiếm ngôi đầu, qua đó nắm lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối.

Tiền đạo Khánh Chi ghi đến 6 bàn, góp phần giúp U17 Việt Nam thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 2-0 tối 8/10. Ảnh: VFF.

Sự chênh lệch trình độ giúp U17 nữ Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ. Tiền đạo Khánh Chi mở tỷ số ngay phút thứ 2, rồi hoàn tất hat-trick trong hiệp 1, góp phần giúp đội nhà dẫn 9-0 trước giờ nghỉ.

Dù trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút vì thời tiết xấu, các học trò HLV Okiyama Masahiko vẫn ghi thêm 11 bàn trong hiệp 2.

Khánh Chi là gương mặt nổi bật nhất với 6 pha lập công. "Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng 1 bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 này cũng có sinh nhật mẹ tôi, nên tôi muốn dành tặng mẹ những bàn thắng đó", tiền đạo trẻ chia sẻ.

Chiến thắng kỷ lục giúp U17 nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng D với 6 điểm, hiệu số +26, vượt Kyrgyzstan cũng có 6 điểm nhưng hiệu số +19.

Ở lượt cuối ngày 11/10, 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp để tranh tấm vé duy nhất của bảng dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Với lợi thế hiện tại, thầy trò HLV Okiyama Masahiko chỉ cần hòa Kyrgyzstan là hoàn thành mục tiêu giành vé tới Trung Quốc năm sau.