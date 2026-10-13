Cặp đôi 250 triệu euro của Liverpool hóa thảm họa

Wirtz và Barcola chưa đáp ứng kỳ vọng.

Tính từ đầu mùa 2026/27, Wirtz chưa ghi bàn và mới có một kiến tạo sau 7 trận, trong khi Barcola cũng chưa đóng góp bàn thắng hay kiến tạo sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nếu xét trên số tiền chuyển nhượng lên tới khoảng 250 triệu euro mà Liverpool bỏ ra, bộ đôi này chưa mang lại giá trị tương xứng.

Wirtz là trường hợp gây lo ngại hơn bởi sau một năm, những thay đổi tích cực chưa xuất hiện ở tiền vệ này. Với mức giá 125 triệu euro, Liverpool kỳ vọng sẽ sở hữu một ngôi sao biết tỏa sáng đều đặn hàng tuần.

Ở mùa 2025/26, Wirtz có 7 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 55 lần ra sân cho Liverpool trên mọi đấu trường. Một thống kê khác chỉ ra tuyển thủ Đức không ghi bàn, không kiến tạo và không tạo ra bất kỳ cơ hội lớn nào trong 31/39 lần ra sân gần đây tại Premier League. Theo TalkSPORT, Wirtz chỉ tạo ra 4 cơ hội ngon ăn cho đồng đội từ khi sang Premier League chơi bóng.

Trận thua 0-3 của Liverpool trước Man City 0-3 hôm 11/10 càng khiến áp lực gia tăng lên Wirtz. Theo Opta, cựu sao Leverkusen để mất bóng 16 lần trong hiệp một và tiếp tục không tạo dấu ấn trực tiếp trên bảng tỷ số.

Wirtz chưa có nhiều tiến bộ ở mùa giải mới.

Bình luận sau trận, cựu danh thủ Jamie Carragher tỏ ra ngán ngẩm khi nhận xét Wirtz: "Cậu ta nên bị loại khỏi đội hình Liverpool ngay lập tức. Tôi không nói điều này sau 5-10 trận, mà là sau 50-60 trận đã diễn ra. Wirtz trông vô hại và chẳng thể đe dọa hàng thủ Man City".

Tương tự Wirtz, Barcola cũng chật vật trong việc khẳng định bản thân tại sân Anfield. Trước khi chuyển đến Liverpool, cầu thủ người Pháp đã ghi 39 bàn và có 37 kiến tạo sau 152 lần ra sân cho PSG. Việc thay đổi môi trường thi đấu từ Ligue 1 sang Premier League buộc Barcola phải mất thêm thời gian để thích nghi.

Chia sẻ sau trận thua Man City, Barcola thừa nhận: “Ligue 1 cũng là một giải đấu rất thiên về thể lực. Nhưng ở đây, tôi phải nói rằng nó còn khốc liệt hơn khi các cầu thủ phải chạy từ đầu đến cuối trận".

Barcola chỉ hoàn tất thương vụ chuyển đến Liverpool vào ngày 31/8, tức cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo Reuters, việc hòa nhập của cựu sao PSG trở thành vấn đề lớn, khi anh chưa thể quen với chiến thuật và thói quen thi đấu của đồng đội. Với một cầu thủ chạy cánh như Barcola, đây là yếu tố quan trọng. Những pha rê bóng, phối hợp và chồng biên của tiền vệ này cùng đồng đội chưa thể trở nên ăn ý trong thời gian ngắn.

Liverpool vẫn cần thêm thời gian để Barcola thích nghi, nhưng với khoản đầu tư lên tới 125 triệu euro, sự kiên nhẫn của người hâm mộ chắc chắn có giới hạn.

Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.