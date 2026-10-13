MU run rẩy đấu Atletico: Nỗi buồn của Michael Carrick

Nỗi buồn Carrick

Khi Sir Alex Ferguson đến Old Trafford lần gần nhất, hôm 30/8, ở tuổi 84, ông bước đi khó nhọc với nẹp cố định sau chấn thương gân Achilles. Vậy mà ông vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng hơn Michael Carrick ở tuổi 45.

Vị HLV của MU, từng là cầu thủ và học trò của Ferguson, phát biểu trong phòng họp báo sân Metropolitano với giọng nói ngập ngừng cùng ánh mắt đảo qua đảo lại của một người tự thu mình.

MU có phong độ không tốt. Ảnh: MUFC

Carrick trông như bị đè nặng. Nỗi buồn xâm chiếm ông. Sự u uất, cảm giác rằng không điều gì lớn lao còn khả thi, lan khắp đội bóng từng sôi động và giàu có nhất châu Âu như một luồng khí độc.

“Bóng đá là một hành trình cần thời gian”, Carrick nói khi được hỏi về tình cảnh tuyệt vọng của đội bóng, chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng Premier League, khởi đầu tệ nhất của MU kể từ năm 1986. “Có những thời điểm khó khăn, khi mọi chuyện không suôn sẻ. Những tiếng la ó nổi lên. Người ta nói: ‘Đây là một thảm họa!’. Chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi tách mình khỏi những ồn ào.

Các cầu thủ và tôi biết mọi thứ sẽ khó khăn, và chúng tôi phải vượt qua những tình huống này. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế và cải thiện.

Tôi thích những thời điểm ấy, bởi khi nhìn vào gương mặt các cầu thủ, những người trong CLB và người hâm mộ, bạn thấy họ vẫn ở đó. Tất cả chúng tôi cùng nhau đón nhận thử thách và tiến bộ”.

Câu châm ngôn lâu đời của bóng đá vẫn lặp đi lặp lại một lời nói dối cũ: CLB đứng trên mọi cá nhân. Các ông chủ MU đã tin như vậy khi chấp nhận việc Ferguson nghỉ hưu năm 2013 như bước chuyển sang một giai đoạn mới.

Sau 13 năm, không một chức vô địch Premier League nào và 11 HLV bị sa thải sau đó, cái bóng của vị gia trưởng vẫn phủ lên CLB, nhắc nhớ về tất cả những gì họ không còn có được.

MU mất phương hướng

Kế nhiệm Ruben Amorim hay than phiền, người trước đó tiếp quản chiếc ghế của một Erik ten Hag luôn căng thẳng, Carrick điềm đạm có vẻ là lựa chọn dễ chịu nhất đối với các ông chủ Jim Ratcliffe và anh em nhà Glazer.

Một người đàn ông 45 tuổi sẽ không đưa ra những đòi hỏi và tránh xung đột. Một người dễ bảo, để doanh nghiệp vận hành theo cách riêng, bởi từ khi Ferguson nghỉ hưu, MU hoạt động theo một cách không thể lý giải.

Carrick đang chịu nhiều sức ép. Ảnh: PL

Đặc biệt trong công việc cốt yếu: mua cầu thủ. Trong 13 mùa giải gần nhất, CLB ghi nhận mức chi ròng cho chuyển nhượng lên tới 1,8 tỷ euro.

Không đội bóng nào trên thế giới chạm đến con số ấy trong cùng giai đoạn. Kỷ lục đó càng đáng ngại khi đội hình hiện tại vẫn không đáp ứng được yêu cầu.

Việc Luke Shaw và Kobbie Mainoo vắng mặt khiến khó khăn chồng chất với đội bóng đến Madrid trong tâm trạng chán nản để đá lượt 2 Champions League (2h ngày 14/10, theo giờ Hà Nội), sau khi chùn bước trước một Tottenham tệ nhất trong một thập niên.

Dù chỉ còn 10 người, Spurs vẫn gỡ hòa 1-1 ở thời gian bù giờ ngay tại Old Trafford. “Tôi hiểu những cầu thủ này”, Carrick nhấn mạnh. “Tôi biết họ mạnh mẽ. Tôi biết họ sẽ vượt qua. Họ không còn lựa chọn nào khác! Nếu trong bạn không có khát vọng ấy, nghĩa là bạn đã chọn nhầm nghề”.

MU thắng đậm Sabah của Azerbaijan 4-0 ở lượt trận đầu tiên vòng đấu phân hạng Champions League. Đó là những ngày tươi sáng hơn. Kể từ ấy, họ lại chìm vào dòng nước u ám đã cuốn mình đi từ năm 2013.

Atletico Madrid của Diego Simeone đang thay đổi. Dù vậy, họ được đánh giá trội hơn về mọi mặt so với MU, đặc biệt là với phong độ tốt của Alex Baena - người mà “Quỷ đỏ” từng đàm phán chuyển nhượng nhưng thất bại.

Jose Mourinho vừa thua ở đây trong trận derby thuộc La Liga. Rất khó để Carrick có thể giải tỏa bớt nét u sầu trên gương mặt.