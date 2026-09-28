Tuyển Đức thua sốc

Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà dưới triều đại Jurgen Klopp, "Die Mannschaft" bất ngờ nhận thất bại lịch sử với đòn trừng phạt quyết định đến từ bàn thắng duy nhất của Dimitrios Kourbelis ở phút 74.

Dù thực hiện nhiều sự xáo trộn trong đội hình xuất phát, tuyển Đức vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và dồn ép đối thủ nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đội chủ nhà liên tục áp sát tầm cao và tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành Hy Lạp. Thế nhưng, sự vô duyên ở khâu kết thúc cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Konstantinos Tzolakis khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, sức ép của tuyển Đức vẫn không hề giảm sút, nhưng sự thiếu đột biến ở những pha chạm bóng cuối cùng khiến "Die Mannschaft" rơi vào bế tắc. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá đắt.

Phút 74, Hy Lạp tổ chức phản công chớp nhoáng, tạo điều kiện để Kourbelis dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Alexander Nubel.

Những phút còn lại, HLV Klopp tung cả Florian Wirtz lẫn Serge Gnabry vào sân hòng cứu vãn thế trận. Dù vậy, đối mặt hàng phòng ngự kỷ luật và lăn xả của Hy Lạp, tuyển Đức đành bất lực chấp nhận trận thua bẽ bàng tại WWK Arena.

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Đức sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà khi "Die Mannschaft" tiếp đón Serbia vào ngày 2/10.

Klopp gửi thông điệp đanh thép ngày ra mắt tuyển Đức Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.