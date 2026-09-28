Xuân Son rời FIFA ASEAN Cup 2026, Tiến Linh có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam?

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 và không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sự vắng mặt này ảnh hưởng đáng kể đến phương án tấn công của HLV Kim Sang-sik trong phần còn lại của giải.

Xuân Son từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo này ghi 5 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, những vấn đề về thể trạng trong thời gian gần đây khiến khả năng thi đấu của cầu thủ này không phải lúc nào cũng được duy trì ổn định.

Nguyễn Xuân Son chấn thương, mở ra bài toán mới cho hàng công ĐT Việt Nam

Việc Xuân Son phải rời giải khiến Nguyễn Tiến Linh được nhắc đến như một trong những phương án có thể được cân nhắc cho hàng công ĐT Việt Nam. Tiền đạo của Becamex Bình Dương không có tên trong danh sách tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển.

Tiến Linh từng có nhiều năm thi đấu cho ĐT Việt Nam và sở hữu khả năng hoạt động trong vòng cấm. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng giúp cầu thủ này trở thành một lựa chọn đáng chú ý nếu ban huấn luyện cần bổ sung nhân sự cho hàng công trong những đợt tập trung tiếp theo.

Nguyễn Tiến Linh có thể trở lại ĐT Việt Nam sau khi Xuân Son chấn thương

Tuy nhiên, việc Tiến Linh có được gọi trở lại hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có phong độ tại CLB, thể trạng và yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Chấn thương của Xuân Son không đồng nghĩa với việc một suất trên tuyển đương nhiên thuộc về bất kỳ cầu thủ nào.

Trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán lại cách vận hành hàng công. Đình Bắc đã để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới Philippines, trong khi những lựa chọn còn lại cần được trao thêm cơ hội để chứng minh khả năng.

Nếu cần một trung phong có kinh nghiệm và khả năng dứt điểm trong vòng cấm, Tiến Linh có thể trở thành phương án được cân nhắc trong tương lai. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ban huấn luyện dựa trên tình hình thực tế của đội tuyển.

Chấn thương của Xuân Son vì thế không chỉ tạo khoảng trống về chuyên môn mà còn đặt ra yêu cầu điều chỉnh nhân sự cho ĐT Việt Nam. Với Tiến Linh, cánh cửa trở lại đội tuyển có thể được mở ra, nhưng cơ hội thực tế sẽ phụ thuộc vào phong độ và lựa chọn chiến thuật trong thời gian tới.